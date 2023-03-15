Попавшие в украинский розыск российские it-рекрутеры “Ameware group” продолжают работать в обход санкций ЕС - схема Павла и Елены Хаустовых

Несмотря на угрозу международных санкций и пристальное внимание контролирующих органов, рекрутинговые it-компании, которыми владеют россияне, продолжают свою скрытую работу в странах ЕС и США. Сотрудничают даже со стратегически важными для западных государств предприятиями, устраивая туда своих сограждан. В свои проекты они обманом привлекают и украинских it-разработчиков. Для этого используются схемы, благодаря которым тщательно скрывается гражданство и послужной список владельцев этих компаний. Стало известно об одной из таких сделок на примере “Ameware group” россиян Павла и Елены Хаустовых, преследуемых украинским правосудием.

С начала полномасштабной войны большое количество рекрутинговых компаний принадлежащих россиянам и привлекающих к работе своих сограждан "залегли на дно". Возможность введения международных санкций, влияние имиджа страны-агрессора и попадание под внимание налоговых органов стран Запада негативно повлияли на их бизнес. Впрочем, некоторые продолжают работать на европейском и американском рынке, входя в доверие к клиентам, связанным с телекоммуникациями, связью и другими стратегическими направлениями, особенно уязвимыми при противостоянии цивилизованного мира с Россией. Даже больше – они продолжают привлекать украинских разработчиков. Для того чтобы украинские специалисты не узнали что они работают на компанию чьи владельцы граждане РФ, используются схемы, которые помогают скрыть конечных бенефециаров. В них кроме гражданства государства-агрессора - еще ряд других скелетов в шкафу. Но обо всем по очереди.

Компания-обманка, или россияне за ирландским фасадом

Россияне Павел Сергеевич и Елена Петровна Хаустовы долгое время занимаются трудоустройством специалистов из РФ на европейском рынке, а также "хантингом" специалистов со всего постсоветского пространства. Для этого в Дублине еще в 2017 году они зарегистрировали компанию ITSMARTIE LIMITED, о чем свидетельствуют ирландские реестры. Именно здесь мы и находим подтверждение российского гражданства супругов по состоянию на 30 июня 2022 года.

Скриншот из ирландских реестров

Здесь указан и последний адрес их фирмы, фигурирующей в реестрах от 26 января 2023 года (51 BRACKEN ROAD SANDYFORD BUSINESS PARK Dublin 18 Dublin 18 Ireland D18 CV48).

Последний адрес фирмы Хаустовых, которая числится в реестрах

Какой-либо заметной публичной активности, характерной для хантинговых компаний ITSMARTIE LIMITED не проводит. О ней не так уж много информации в интернете – самые официальные выписки и редкие упоминания в официальных справочниках, ни одного сайта или профиля в LinkedIn мы не нашли.

Полностью идентичный адрес регистрации ITSMARTIE LIMITED на своем сайте использует другая хантинговая компания – Ameware group, на что указывает ее страница.

Хантинговая компания использует полностью идентичный адрес

На разных сайтах об Ameware group в отличие от ITSMARTIE LIMITED можно найти немало информации, как заявления о сотнях трудоустроенных специалистов и успешных проектов и опыте более 11 лет в индустрии. Казалось бы, ничего интересного – ну могла фирма изменить название с ITSmartie Limited на Ameware Group, например из-за лучшей благозвучности. Однако никакой информации об изменении названия ITSmartie Limited на Ameware Group в ирландских реестрах нет. Как и нет вообще никакого упоминания об Ameware Group ни в каких официальных документах. Фактически – Ameware Group служит ширмой для ITSmartie Limited, вместо этого Ameware Group по закону нет никакого права работать в Ирландии.

На прямую связь Ameware group с ITSMARTIE LIMITED указывает и профиль на Linkedin одного из российских it-разработчиков. На его странице фигурирует место работы ITSmartie Limited, где в скобках к нему указано – Ameware Group.

Скриншот из Linkedin

Среди руководства Ameware group в Linkedin значится Eleanor H., чьи фото на профиле - фото Елены Петровны Хаустовой

Еще один интересный факт – среди руководства Ameware group в LinkedIn значится Eleanor H., чьи фото на профиле – фото Елены Петровны Хаустовой – владелицы ITSmartie Limited. Так же Хаустова использует псевдоним Eleanor Haustoff (настоящая англоязычная транскрипция написания ее имени и фамилии – Elena Khaustova) и в других местах, где нужно ввести в заблуждение относительно своих подлинных данных.

Но зачем это конспирация? Почему владельцы компании ITSmartie Limited не могли ее менять официально на Ameware Group, если им больше нравится это название? Зачем одна из владелиц Ameware group Елена Хаустова вводит в заблуждение о настоящем написании своего имени и фамилии? Ответ прост – все переименования и настоящие имена и фамилии отражаются в реестрах, равно как и российское гражданство бенефециаров и все их данные и активности, которые супруги Хаустовых стараются скрыть.

Как в обход санкций запустить российских крыс в западные компании

Россияне Павел и Елена Хаустовы длительное время работают на рынке it-услуг, занимаясь поиском и перепродажей специалистов из постсоветского пространства западным компаниям. С началом российской агрессии против Украины в 2014 году, они также активно занимаются трудоустройством граждан РФ, о чем могут свидетельствовать их сообщения на специализированных сайтах.

Объявление о найме специалистов из РФ

Опустим дискуссии о хороших и плохих россиянах – очевидно, что не все разработчики программного обеспечения с российским паспортом поддерживают войну против Украины. Впрочем, львиная доля несогласных с политикой Путина специалистов it-индустрии уже покинула Россию, как минимум, чтобы избежать мобилизации, уже набравшей массовый характер. Зато из тех, кто остался – большинство лояльно режиму в РФ, или же открыто ему помогает.

Именно таких россиян Хаустовы и привлекают к работе в западных компаниях в обход санкций, не разрешающих работу на российском рынке. Об этом свидетельствуют объявления Ameware Group по найму на сайтах по поиску работы. Основное условие, кроме квалификации – отдаленная работа в локациях: Москва, Санкт-Петербург, Белгород.

В сети активно размещаются вакансии для граждан России

Впрочем, самое интересное дальше. Своим клиентам, среди которых есть и достаточно заметные на рынке компании, в том числе основанная сотрудниками Microsoft компания Akvelon, Хаустовы "продают" российских разработчиков как украинцев. Это важный момент, ведь сейчас крупные западные it-компании, которые сотрудничают со стратегически важными для государства сферами – связью и телекоммуникациями, ни при каких условиях не будут брать к себе на работу российских граждан, которые к тому же находятся на территории РФ. Никто просто не захочет допустить даже малейшую вероятность влияния на программный код и утечки важной информации в руки российских спецслужб, которые уже давно заботятся о оставшихся в России it-специалистах.

Попытки Хаустовых легализоваться в Украине и фейковый офис

Кроме трудоустройства россиян супруги Хаустовые долгое время пасутся на украинском рынке, привлекая украинских специалистов. Конечно, наличие российского гражданства Хаустовы тщательно скрывают. Фактически украинских разработчиков ловят на компанию Ameware group, которая позиционирует себя как ирландская. К сожалению, далеко не все начинают рыть дальше и смотреть за красивый фасад. Сам Павел Хаустов в разговорах обычно представляется как Пол, маскируясь под ирландцем. Впрочем, так было не всегда – раньше он мимикировал под украинца и имел с женой украинскую регистрацию как частный предприниматель.

Скриншот: из ЕГР

В 2016 году, благодаря коррупционным схемам, Хаустов получил украинское гражданство. По закону он должен был сразу после этого отказаться от российского паспорта, но этого не сделал. Об этом свидетельствуют вышеупомянутые ирландские реестры, где Хаустов с супругой фигурируют как основатели компании ITSMARTIE LIMITED. Хаустов нарушил украинские законы и должен быть лишен украинского паспорта. По этому факту возбуждено уголовное производство в украинских правоохранительных органах, однако он старательно избегает сотрудничества со следствием, скрываясь в Ирландии. Похожая история и у жены Павла Елены, которую тоже разыскивает украинское правосудие. Она хотела получить украинский паспорт благодаря подробной справке о знании украинского языка, но об этом вовремя узнали правоохранители.

Впрочем, несмотря на уголовные дела, Хаустовы продолжают работать на украинском рынке. Для этого даже "открыли" фейковый офис в столице, чтобы выглядеть солиднее в глазах партнеров и претендентов на вакансии.

Веб-страница с профилем компании Хаустовых

На украинском сайте для it-специалистов есть страница их филиала в Киеве, где значится адрес офиса – Златоустовская 15. На самом деле такого адреса не существует, а по поиску в Google maps на этом месте находится пустырь.

За поиском в Google maps на этом месте находится пустырь

Другие приключения международных мошенников

Информации собранной о деятельности супругов Хаустовых хватит не на одну статью. Здесь и слив данных во время работы в одной из известных скандинавских компаний и нелегальная видеозапись сотрудников компании – что обернулось грандиозным скандалом, финансовые махинации в Ирландии и вопрос о законности приобретения супругами Хаустовых ирландского гражданства, сотрудничество с государственными органами РФ и схемы продажи "мертвых душ" ” международным компаниям.

Теперь вся эта информация тщательно проверяется и вскоре выйдет вторая часть нашего расследования. Ну а пока хотелось бы пожелать украинским it-разработчикам более тщательно присматриваться к хантинговым компаниям, с которыми они идут на сотрудничество. Не исключено, что именно за счет ваших талантов и труда российские мошенники будут богатеть и втираться в доверие к лидерам индустрии, в конце концов замазав в своих махинациях и вас