Російські it-рекрутери “Ameware group” які потрапили в український розшук продовжують працювати в обхід санкцій ЄС - схема Павла та Олени Хаустових

Попри загрозу міжнародних санкцій та пильну увагу контролюючих органів, рекрутингові it-компанії якими володіють росіяни продовжують свою приховану роботу в країнах ЄС та США. Співпрацюють навіть зі стратегично важливими для західних держав підприємствами, влаштовуючи туди своїх співгромадян. До своїх проєктів вони обманом залучають і українських it-розробників. Для цього використовують схеми, завдяки яким старанно приховується громадянство та послужний список власників цих компаній. Стало відомо про одну із таких оборудок на прикладі “Ameware group” росіян Павла та Олени Хаустових, яких переслідує українське правосуддя.

З початку повномасштабної війни велика кількість рекрутингових компанії які належать росіянам і залучають до роботи своїх співгромадян “залягли на дно”. Можливість введення міжнародних санкцій, вплив іміджу країни-агресора та підпадання під пильну увагу податкових органів країн Заходу негативно вплинули на їхній бізнес. Втім, дехто продовжує працювати на європейському та американському ринку, входячи в довіру до клієнтів пов’язаних із телекомунікаціями, зв’язком та іншими стратегічними напрямками, особливо вразливими під час протистояння цивілізованого світу з Росією. Ба навіть більше – вони продовжують залучати українських розробників. Для того, аби українські фахівці не дізнались що вони працюють на компанію чиї власники громадяни РФ, використовуються схеми які допомагають приховати кінцевих бенефеціарів. У яких, окрім громадянства держави-агресора - ще низка інших скелетів у шафі. Але про все по черзі.

Компанія-обманка, або росіяни за ірландським фасадом

Росіяни Павло Сергійович та Олена Петрівна Хаустови тривалий час займаються працевлаштуванням спеціалістів з РФ на європейському ринку, а також “хантінгом” спеціалістів з усього пострадянського простору. Задля цього у Дубліні ще у 2017 році вони зареєстрували компанію ITSMARTIE LIMITED, про що свідчать ірландські реєстри. Саме тут ми і знаходимо підтвердження російського громадянства подружжя станом на 30 червня 2022 року.

Скріншот з ірландських реєстрів

Тут вказана і остання адреса їхньої фірми, яка фігурує в реєстрах від 26 січня 2023 року (51 BRACKEN ROAD SANDYFORD BUSINESS PARK Dublin 18 DUBLIN Dublin 18 Ireland D18 CV48).

Остання адреса фірми Хаустових, яка значиться в реєстрах

Якоїсь помітної публічної активності, яка характерна для хантингових компаній ITSMARTIE LIMITED не проводить. Про неї не так вже і багато інформації в інтернеті – самі офіційні виписки і рідкі згадування в офіційних довідниках, жодного сайту або профілю у LinkedIn ми не знайшли.

Натомість, повністю ідентичну адресу реєстрації ITSMARTIE LIMITED на своєму сайті використовує інша хантингова компанія – Ameware group, на що вказує її сторінка.

Хантингова компанія використовує повністю ідентичну адресу

На різних сайтах про Ameware group на відміну від ITSMARTIE LIMITED можна знайти чимало інформації, як то заяви про сотні працевлаштованих спеціалістів і успішних проєктів та досвід у понад 11 років в індустрії. Здавалося б, нічого цікавого – ну могла фірма змінити назву із ITSmartie Limited на Ameware Group, наприклад через кращу благозвучність. Проте, жодної інформації про зміну назви ITSmartie Limited на Ameware Group в ірландських реєстрах немає. Як і немає взагалі жодної згадки про Ameware Group в жодних офіційних документах. Фактично – Ameware Group служить ширмою для ITSmartie Limited, натомість Ameware Group за законом немає жодного права працювати в Ірландії.

На прямий зв’язок Ameware group з ITSMARTIE LIMITED вказує і профіль на Linkedin одного з російських it-розробників. На його сторінці фігурує місце роботи ITSmartie Limited, де у дужках до нього вказано - Ameware Group.

Скриншот з Linkedin

Cеред керівництва Ameware group в Linkedin значиться Eleanor H., чиє фото на профілі - фото Олени Петрівни Хаустової

Ще один цікавий факт – серед керівництва Ameware group в LinkedIn значиться Eleanor H., чиє фото на профілі - фото Олени Петрівни Хаустової – власниці ITSmartie Limited. Так само Хаустова використовує псевдонім Eleanor Haustoff (справжня англомовна транскрипція написання її імені та прізвища – Elena Khaustova) і в інших місцях де треба ввести в оману щодо своїх справжніх даних.

Але навіщо ця конспірація? Чому власники компанії ITSmartie Limited не могли її переменувати офіційно на Ameware Group, якщо їм більше подобається ця назва? Навіщо одна з власниць Ameware group Олена Хаустова вводить в оману щодо справжнього написання свого імені і прізвища? Відповідь проста – всі перейменування та справжні імена і прізвища відображаються в реєстрах, так само як і російське громадянство бенефеціарів та всі їхні данні та активності, які подружжя Хаустових намагається старанно приховати.

Як в обхід санкцій запустити російських “щурів” у західні компанії

Росіяни Павло та Олена Хаустови тривалий час працюють на ринку it-послуг займаючись пошуком і перепродажем спеціалістів з пострадянського простору західним компаніям. З початком російської агресії проти України в 2014 році вони також активно займаються працевлаштуванням громадян РФ, про що можуть свідчити їхні повідомлення на спеціалізованих сайтах.

Оголошення про найм спеціалістів з РФ

Опустимо дискусії про хороших і поганих росіян – очевидно що не всі розробники програмного забезпечення з російським паспортом підтримують війну проти України. Втім, левова частка незгодних з політикою Путіна фахівців it-індустрії вже залишила Росію, як мінімум, щоб уникнути мобілізації, яка вже набрала масового характеру. Натомість, з тих хто залишився – більшість лояльна до режиму в РФ, або ж відкрито йому допомагає.

Саме таких росіян Хаустови і залучають до роботи в західних компаніях в обхід санкцій, які не дозволяють роботу на російському ринку. Про це свідчать оголошення Ameware Group щодо найму на сайтах з пошуку роботи. Основна умова, окрім кваліфікації - віддалена робота в локаціях: Москва, Санкт-Петербург, Бєлгород.

В мережі активно розміщуються вакансії для громадян Росії

Втім, найцікавіше далі. Своїм клієнтам, серед яких є і доволі помітні на ринку компанії, зокрема заснована працівниками Microsoft компанія Akvelon, Хаустови “продають” російських розробників як українців. Це – важливий момент, адже зараз великі західні it-компанії, які співпрацюють зі стратегічно важливими для держави сферами – зв’зком та телекомунікаціями, за жодних умов не будуть брати до себе на роботу російських громадян, які до того ж знаходяться на території РФ. Ніхто просто не захоче допустити навіть найменшу імовірність впливу на програмний код та витоку важливої інформації в руки російських спецслужб, які вже давно опікуються it-фахівцями що залишились в Росії.

Спроби Хаустових легалізуватись в Україні та фейковий офіс

Окрім працевлаштування росіян подружжя Хаустових тривалий час “пасеться” на українському ринку, залучаючи українських фахівців. Звісно, наявність російського громадянства Хаустови старанно приховують. Фактично - українських розробників ловлять на компанію Ameware group, яка позиціонує себе як ірландська. На жаль, далеко не всі починають копати далі і дивитись за гарний фасад. Сам Павло Хаустов у розмовах зазвичай представляється як Пол, маскуючись під ірландця. Втім, так було не завжди – раніше він мімікрував під українця та мав з дружиною українську реєстрацію як приватний підприємець.

Скриншот: з ЄДР

У 2016 році завдяки корупційним схемам Хаустов отримав українське громадянство. За законом він був повинен одразу після цього відмовитись від російського паспорта, але цього не зробив. Про це свідчать вищезгадані ірландські реєстри, де Хаустов із дружиною фігурують як засновники компанії ITSMARTIE LIMITED. Тож, Хаустов порушив українські закони та має бути позбавлений українського паспорта. По цьому факту відкрито кримінальне провадження в українських правоохоронних органах, проте він старанно уникає співпраці зі слідством ховаючись в Ірландії. Схожа історія і у дружини Павла Олени, яку теж розшукує українське правосуддя. Вона хотіла отримати український паспорт завдяки підробній довідці про знання української мови, але про це вчасно дізнались правоохоронці.

Втім, попри кримінальні справи, Хаустови продовжують працювати на українському ринку. Задля цього навіть “відкрили” фейковий офіс в столиці щоб виглядати солідніше в очах партнерів та претендентів на вакансії.

Веб-сторінка з профілем компанії Хаустових

На українському сайті для it-фахівців є сторінка їхньої філії в Києві, де значиться адреса офісу - Златоустівська 15. Насправді такої адреси не існує, а за пошуком у Google maps на цьому місці знаходиться пустир.

За пошуком у Google maps на цьому місці знаходиться пустир

Інші пригоди міжнародних шахраїв

Інформації зібраної про діяльність подружжя Хаустових вистачить не на одну статтю. Тут і злив даних під час роботи в одній із відомих скандинавських компаній та нелегальний відеозапис співробітників компанії – що обернулось грандіозним скандалом, фінансові махінації в Ірландії та питання щодо законності набуття подружжям Хаустових ірландського громадянства, співпраця з державними органами РФ та схеми щодо продажу “мертвих душ” міжнародним компаніям.

Наразі вся ця інформація ретельно перевіряється і незабаром вийде друга частина нашого розслідування. Ну а поки хотілося б побажати українським it-розробникам ретельніше придивлятись до хантингових компаній з якими вони ідуть на співпрацю. Не виключено, що саме за рахунок ваших талантів та праці російські шахраї будуть багатіти та втиратись в довіру до лідерів індустрії, врешті-решт замазавши в своїх махінаціях і вас