СБУ подозревает в коллаборационизме 20-летнюю студентку-главреда оккупационной газеты в Запорожской области

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области сообщило о подозрении в коллаборационизме жительнице Бердянского района, ставшей главным редактором издания на оккупированной территории.

Как сообщает областная прокуратура, жительнице Черниговской общины инкриминируют части 5 и 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории; информационная деятельность в сотрудничестве; с оккупационной администрацией).

По данным следствия, 20-летняя студентка юридического факультета одного из вузов Запорожья после оккупации Бердянского района добровольно пошла на сотрудничество с врагом.

"Возглавив в поселке Черниговка пророссийскую молодежную структуру, она организовывала пропагандистские акции в поддержку оккупационных властей, к которым привлекала местную молодежь, активно участвовала в публичных мероприятиях, посвященных отмечанию государственных праздников страны-агрессора", - отмечают правоохранители.

В мае 2022 года она была назначена оккупантами главным редактором местной газеты. Работая на этой должности, через печатное издание она популяризировала незаконные органы власти оккупированной Черниговки, всячески поддерживая в своих публикациях оккупационные власти и призывая жителей района к их признанию.

С октября подозреваемая добровольно заняла должность "начальника отдела по взаимодействию с населением и общественностью" в структуре "военно-гражданской администрации" Черниговки.

Судя по опубликованному прокуратурой размытому фото и изложенной фабуле, фигуранткой дела является гражданка Ковдря Анастасия Витальевна 31 марта 2002 года рождения, которая является редактором газеты "Утренняя звезда". Известно, что она является студенткой юридического факультета Запорожского национального университета.

Отметим, что в сентябре 2022 года подозреваемая публично заявляла, что ждет и верит, что с приходом России в Запорожскую область "все изменится к лучшему" и что "жители Запорожской области нуждаются в немедленном проведении референдума о вхождении нашей территории в состав РФ". В итоге 30 сентября Россия после заявлений о якобы проведении соответствующих "референдумов" объявила об аннексии четырех областей Украины, в том числе и Запорожской.

Напомним также, что в январе Государственное бюро расследований завершило заочное расследование против девяти бывших правоохранителей из Черниговки, которые сейчас работают на врага и, в частности, грабили квартиры и дома своих бывших сослуживцев, эвакуировавшихся на свободную территорию Украины.