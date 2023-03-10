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Суд дал оккупационному "мэру" Днепрорудного максимальное наказание за коллаборационизм

николай пастушенко, днепрорудное, предатель, мэр, псевдомэр, оккупационный мэр

Жовтневый районный суд Запорожья признал депутата Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока" Николая Пастушенко, возглавившего фиктивный орган власти в оккупированном Россией Днепрорудном, виновным в коллаборационной деятельности.

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Как сообщили сам суд и Запорожская областная прокуратура, фигурант заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в органах власти сроком на 15 лет и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в мае 2022 года мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и согласился на предложение занять должность "главы военно-гражданской администрации Днепрорудного".

О своем новом назначении псевдочиновник сообщил жителям и предпринимателям оккупированного города в видеообращении в интернете, в котором также призвал поддержать вражеские власти.

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области инкриминировало ему часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории).

Отметим, что эта норма предусматривает наказание от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или же без таковой. Таким образом, Пастушенко дали максимально возможное наказание.

Напомним также, что накануне в суд было передано дело против криминального авторитета Дмитрия Чигринова, который возглавлял Волчанск Харьковской области во время российской оккупации в прошлом году.

Автор:
Тимофей Беспятов