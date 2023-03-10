Суд дал оккупационному "мэру" Днепрорудного максимальное наказание за коллаборационизм

Жовтневый районный суд Запорожья признал депутата Запорожского областного совета от "Оппозиционного блока" Николая Пастушенко, возглавившего фиктивный орган власти в оккупированном Россией Днепрорудном, виновным в коллаборационной деятельности.

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Как сообщили сам суд и Запорожская областная прокуратура, фигурант заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в органах власти сроком на 15 лет и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в мае 2022 года мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями РФ и согласился на предложение занять должность "главы военно-гражданской администрации Днепрорудного".

О своем новом назначении псевдочиновник сообщил жителям и предпринимателям оккупированного города в видеообращении в интернете, в котором также призвал поддержать вражеские власти.

Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области инкриминировало ему часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории).

Отметим, что эта норма предусматривает наказание от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или же без таковой. Таким образом, Пастушенко дали максимально возможное наказание.

Напомним также, что накануне в суд было передано дело против криминального авторитета Дмитрия Чигринова, который возглавлял Волчанск Харьковской области во время российской оккупации в прошлом году.