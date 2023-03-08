"Председателя" оккупационного сельсовета на Херсонщине осудили за коллаборационизм: какой приговор

Суд признал виновным в коллаборационизме жителя села Новорайск Херсонской области, который во время российской оккупации региона стал “главой сельсовета” в подчинении так называемой “военно-гражданской администрации Бериславского района”.

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Как сообщает Херсонская областная прокуратура, мужчину обвиняли по части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории).

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.

Доказано, что мужчина во время временной оккупации населенного пункта занял указанную должность и сотрудничал с врагом. Как "руководитель" села он обустроился в захваченном админздании сельсовета и осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

"Угрозами мужчина пытался склонить местное население к сотрудничеству с врагом. Распоряжался о переходе субъектов хозяйствования села на российскую систему регистрации и налогообложения", - указывают в ведомстве.

Кроме того, подсудимый склонял предпринимателей к ведению расчетов в российских рублях и способствовал расселению военнослужащих вооруженных формирований России в вынужденно покинутые местными жителями дома и квартиры.

Дело расследовало Управление Службы безопасности Украины в Херсонской области. О подозрении фигуранту сообщили в декабре. Таким образом, на завершение расследования и судебное разбирательство потребовалось менее трех месяцев.