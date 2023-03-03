В Харькове приговорили к 10 годам бухгалтера-коллаборантку: в чем ее вина

Киевский районный суд Харькова признал виновной в коллаборационизме женщину, которая во время российской оккупации работала бухгалтером в так называемом "управлении образования военно-гражданской администрации Купянского района".

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Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах системы образования сроком 12 лет с конфискацией имущества.

Женщине инкриминировали части 2 и 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории, а также ведение информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором).

Речь идет о переселенке из Донецкой области, которая, переехав в поселок Великий Бурлук, во время оккупации населенного пункта активно поддерживала действия России против Украины.

Устроившись на указанную работу, коллаборантка начисляла заработную плату работникам территориальных учреждений управления образования и воспитания и составляла сведения о получении "материальной помощи" от РФ. За это она получала 25 тысяч рублей ежемесячно.

"Кроме того, она помогала захватчикам распространять фейки по поводу положительного отношения местного населения к РФ и распространяла кремлевские нарративы. 5 сентября прошлого года коллаборантка дала интервью российским журналистам "Первого канала", в котором рассказала, как "с 2014 года ждала Россию", - указывают в ведомстве. Отмечается, что женщина была задержана 1 ноября.

Напомним также, что в декабре прокуратура сообщала о передаче в суд дела против директора лицея в селе Андреевка Купянского района, который во время оккупации обеспечил свое учреждение российскими учебниками, выданными ему в Великом Бурлуке.

В октябре же Служба безопасности Украины сообщала о задержании директора лицея в Великом Бурлуке, которая также обеспечила завоз в свое учреждение российских учебников в начале учебного года.