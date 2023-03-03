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В Харькове приговорили к 10 годам бухгалтера-коллаборантку: в чем ее вина
Киевский районный суд Харькова признал виновной в коллаборационизме женщину, которая во время российской оккупации работала бухгалтером в так называемом "управлении образования военно-гражданской администрации Купянского района".
Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах системы образования сроком 12 лет с конфискацией имущества.
Женщине инкриминировали части 2 и 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории, а также ведение информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором).
Речь идет о переселенке из Донецкой области, которая, переехав в поселок Великий Бурлук, во время оккупации населенного пункта активно поддерживала действия России против Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Устроившись на указанную работу, коллаборантка начисляла заработную плату работникам территориальных учреждений управления образования и воспитания и составляла сведения о получении "материальной помощи" от РФ. За это она получала 25 тысяч рублей ежемесячно.
"Кроме того, она помогала захватчикам распространять фейки по поводу положительного отношения местного населения к РФ и распространяла кремлевские нарративы. 5 сентября прошлого года коллаборантка дала интервью российским журналистам "Первого канала", в котором рассказала, как "с 2014 года ждала Россию", - указывают в ведомстве. Отмечается, что женщина была задержана 1 ноября.
Напомним также, что в декабре прокуратура сообщала о передаче в суд дела против директора лицея в селе Андреевка Купянского района, который во время оккупации обеспечил свое учреждение российскими учебниками, выданными ему в Великом Бурлуке.
В октябре же Служба безопасности Украины сообщала о задержании директора лицея в Великом Бурлуке, которая также обеспечила завоз в свое учреждение российских учебников в начале учебного года.