В Харкові засудили до 10 років бухгалтерку-колаборантку: в чому її вина

Київський районний суд Харкова визнав винною в колабораціонізмі жінку, що під час російської окупації працювала бухгалтером у так званому "управлінні освіти військово-цивільної адміністрації Куп'янського району".

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Як повідомляють в Харківській обласній прокуратурі, призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та органах системи освіти на строк 12 років з конфіскацією майна.

Жінці інкримінували частини 2 та 6 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території, а також здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором).

Йдеться про переселенку з Донецької області, яка, переїхавши до селища Великий Бурлук, під час окупації населеного пункту активно підтримувала дії Росії проти України.

Влаштувавшись на зазначену роботу, колаборантка нараховувала заробітну плату працівникам територіальних закладів управління освіти та виховання і складала відомості на отримання "матеріальної допомоги" від РФ. За це вона отримувала 25 тисяч російських рублів щомісячно.

"Крім того, вона допомагала загарбникам розповсюджувати фейки щодо позитивного ставлення місцевого населення до РФ та поширювала кремлівські наративи. 5 вересня минулого року колаборантка надала інтерв‘ю російським журналістам "Першого каналу", в якому розповіла, як "з 2014 року чекала на Росію", - вказують у відомстві. Зазначається, що жінку було затримано 1 листопада.

Нагадаємо також, що в грудні прокуратура повідомляла про передачу до суду справи проти директора ліцею в селі Андріївка Куп‘янського району, який під час окупації забезпечив свій заклад російськими підручниками, виданими йому в Великому Бурлуці.

У жовтні Служба безпеки Україні повідомляла про затримання директорки ліцею у Великому Бурлуку, яка також забезпечила завезення до свого закладу російських підручників на початку навчального року.