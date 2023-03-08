"Голову" окупаційної сільради на Херсонщині засудили за колабораціонізм: який вирок

Суд визнав винним у колабораціонізмі мешканця села Новорайськ Херсонської області, який під час російської окупації регіону став "головою сільради" у підпорядкуванні так званої "військово-цивільної адміністрації Бериславського району".

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Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, чоловіка звинувачували за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території).

З огляду на співпрацю зі слідством суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.

Доведено, що чоловік під час тимчасової окупації населеного пункту обійняв зазначену "посаду" та співпрацював з ворогом. Як "очільник" села він облаштувався у захопленій адмінбудівлі сільської ради та здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

"Погрозами чоловік намагався схилити місцеве населення до співпраці з ворогом. Розпоряджався про перехід суб’єктів господарювання села на російську систему реєстрації та оподаткування", - вказують у відомстві.

Окрім того, підсудний схиляв підприємців до ведення розрахунків в російських рублях та сприяв розселенню військовослужбовців збройних формувань Росії у вимушено покинуті місцевими будинки та квартири.

Справу розслідувало Управління Служби безпеки України в Херсонській області. Про підозру фігуранту повідомили в грудні. Таким чином, на завершення розслідування та судовий розгляд справи знадобилося менше трьох місяців.