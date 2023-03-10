Суд дав окупаційному "меру" Дніпрорудного максимальне покарання за колабораціонізм

Жовтневий районний суд Запоріжжя визнав депутата Запорізької обласної ради від "Опозиціного блоку" Миколі Пастушенку, що очолив фіктивний орган влади в окупованому Росією Дніпрорудному, винним у колабораційній діяльності.

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Як повідомили сам суд та Запорізька обласна прокуратура, фігуранта заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади в органах влади строком на 15 років та з конфіскацією всього належного майна.

Прокурори в суді довели, що у травні 2022 року чоловік добровільно надав згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ та погодився на пропозицію обійняти посаду "голови військово-цивільної адміністрації Дніпрорудного".

Про своє нове призначення псевдопосадовець повідомив жителям та підприємцям окупованого міста у відеозверненні в інтернеті, у якому також закликав підтримати ворожу владу.

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області інкримінувало йому частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території).

Зазначимо, що ця норма передбачає покарання у вигляді від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Таким чином, Пастушенку дали максимально можливе покарання.

Нагадаємо також, що напередодні до суду було передано справу проти кримінального авторитета Дмитра Чигринова, який очолював Вовчанськ Харківської області під час тимчасової російської окупації минулого року.