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В Бердянске оккупанты пришли с обысками к родителям, чьи дети не посещают русские школы
Российские захватчики продолжают давить на местных жителей, чтобы те отдавали своих детей в пропагандистские центры.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупанты с обысками приходят в семьи, где дети не посещают российские школы. Цель – проверить, не учатся ли они в украинских школах в режиме онлайн.
Во время обысков захватчики угрожают штрафами и тем, что заберут детей - если их добровольно не отдадут в российские "учебные заведения".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Русские школы на ВОТ носят сугубо пропагандистский характер и именно поэтому россиянам важно ограничить доступ детей к образованию и погрузить в мир "русского мира". В школах детям проводят русификацию, навязывание мировоззрения Кремля и его видение истории", - объясняют в ЦНС.
Если детям уже исполнилось 14 лет, на них оказывают давление с целью выдачи паспорта РФ.
Город Бердянск Запорожской области оккупирован с 27 февраля 2022 года. Сейчас с 20 школ там работают только 5. Остальные - ограблены или не смогли запуститься из-за боевых действий.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты совершают в отношении украинских детей ряд преступлений, которые являются нарушением международного гуманитарного права и свидетельствуют о целенаправленном физическом и моральном уничтожении детей. По словам заместителя генерального прокурора Виктории Литвиновой, сейчас расследуется более 2600 уголовных производств по фактам военных преступлений против детей.