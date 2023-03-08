У Бердянську окупанти прийшли з обшуками до батьків, чиї діти не відвідують російські школи

Російські загарбники продовжують тиснути на місцевих мешканців, аби ті віддавали своїх дітей до пропагандистських осередків.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти з обшуками приходять у родини, де діти не відвідують російські школи. Мета - перевірити, чи не навчаються вони в українських школах у режимі онлайн.

Під час обшуків загарбники погрожують штрафами та тим, що заберуть дітей - якщо їх добровільно не віддадуть до російських "навчальних закладів".

"Російські школи на ТОТ мають суто пропагандистський характер й саме тому росіянам важливо обмежити доступ дітей до освіти та занурити у світ "русского міра". В школах дітям проводять русифікацію й нав’язування світогляду Кремля та його бачення історії", - пояснюють у ЦНС.

Якщо дітям вже виповнилося 14 років, на них тиснуть з метою видачі паспорта РФ.

Місто Бердянськ Запорізької області окуповане з 27 лютого 2022 року. Наразі з 20 шкіл там працюють лише 5. Решта - пограбовані або не змогли запуститися через бойові дії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вчиняють щодо українських дітей низку злочинів, які є порушенням міжнародного гуманітарного права та свідчать про цілеспрямоване фізичне та моральне знищення дітей. За словами заступниці генерального прокурора Вікторії Літвінової, зараз розслідується понад 2600 кримінальних проваджень за фактами військових злочинів проти дітей.