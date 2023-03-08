Окупанти крадуть зерно у запорізьких фермерів, - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області конфіскують зерно у місцевих фермерів. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Так, у селі Улянівка Васильківського району за наказом окупаційної "адміністрації" у місцевий ангар звозять зернові культури з прилеглих сільських господарств та ферм району. Фактично, загарбники конфіскують зерно, прикриваючись купівлею нібито по значно заниженій ціні.

Традиційно у ранковому зведенні Генштабу йдеться про перебіг бойових дій на фронтах. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

"Загарбники завдали 24 авіаційних та 1 ракетного удару. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 1 БпЛА типу "Шахед-136". Його збито. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - сказано у повідомленні.

Зокрема, попри значні втрати, ворог продовжує штурм Бахмута. Українські захисники тримають оборону.

А от окупантам оборонятися доводиться на Запорізькому та Херсонському напрямках. Тут ворог продовжує тероризувати мирне населення - лише за минулу добу обстріляв райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Тим часом, 7 березня українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також захисники збили ворожий БПЛА типу "Орлан-10".

"Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади паливно-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк", - підрахували у Генштабі.

Нагадаємо, за добу 6 березня українські захисники відбили понад 140 атак противника на 5 напрямках.