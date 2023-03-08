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Оккупанты воруют зерно у запорожских фермеров, - Генштаб ВСУ
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области конфискуют зерно у местных фермеров. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Так, в селе Ульяновка Васильковского района по приказу оккупационной администрации в местный ангар свозят зерновые культуры с прилегающих сельских хозяйств и ферм района. Фактически, захватчики конфискуют зерно, прикрываясь покупкой якобы по значительно заниженной цене.
Традиционно в утренней сводке Генштаба говорится о ходе боевых действий на фронтах. За прошедшие сутки наши защитники отразили более 100 атак противника. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
"Захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов, враг использовал 1 БпЛА типа "Шахед-136". Он сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - сказано в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Несмотря на большие потери, враг продолжает штурм Бахмута. Украинские защитники удерживают оборону.
А вот оккупантам обороняться приходится на Запорожском и Херсонском направлениях. Здесь враг продолжает терроризировать мирное население - только за минувшие сутки обстрелял районы более 30 населенных пунктов, вблизи линии столкновения.
Тем временем 7 марта украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также защитники сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10".
"Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 состава горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк", - подсчитали в Генштабе.
Напомним, в сутки 6 марта украинские защитники отразили более 140 атак противника на 5 направлениях.