Оккупантам не хватает механизированных сил для продвижения за Бахмут, - ISW

Российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределами Бахмута. Тактические "штурмовые отряды", которые враг использовал для наступления на город, не способны вести маневренную войну.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Недавние российские успехи в городских районах Бахмута демонстрируют, что российские силы могут добиться ограниченных тактических успехов с помощью лобовых атак под командованием пехоты. Российским силам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения по дорогам, которые, вероятно, сильно укреплены, на запад от Бахмута", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков, в случае захвата Бахмута российское наступление в этом регионе достигнет кульминации. Если оккупанты займут город, им придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления: в сторону Константиновки, или Славянская-Краматорска.

"Эти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет только одному, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех. Хотя российское командование неоднократно слишком распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления на протяжении всего вторжения в Украину", - предполагают в ISW.

При этом аналитики отмечают, что украинские защитники укрепили оба направления, и любая попытка россиян продвинуться по этим дорогам, вероятно, будет "очень дорого обходиться".

Напомним, накануне, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае захвата Бахмута перед российскими войсками "откроется путь" для захвата ключевых городов на Донбассе.

Ранее ситуацию вокруг Бахмута оценила британская разведка. В ведомстве отметили, что украинским военным удалось стабилизировать периметр обороны в Бахмуте, однако обеспечение города усложнилось.

Тем временем в НАТО соотношение потерь Украины и РФ в боях за Бахмут оценили как один к пяти.