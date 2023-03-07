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Залужный провел встречу с высшими военачальниками из США, Польши и Великобритании
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 7 марта встретился с военными руководителями стран-партнеров Украины. Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил в Facebook.
Залужный провел встречу со следующими коллегами:
- Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи;
- Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином;
- начальником генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генералом Раймундаом Анджейчаком;
- Командующим группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио А. Агуто.
По словам главнокомандующего ВСУ, встреча была важной для Украины. Залужный проинформировал о ситуации на поле боя.
"Наиболее детально остановился на Восточном направлении. В частности, о ходе событий в Бахмуте. Не менее тщательно обсудили поставки военной помощи - вооружения и боеприпасов. Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия - остаются сверхважными", - подытожил главнокомандующий ВСУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее Залужный в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли рассказал о ситуации на фронте. В частности, проинформировал, что самая сложная сложилась на Донецком направлении.