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Залужний провів зустріч з вищими воєначальниками зі США, Польщі та Великої Британії
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 березня зустрівся з військовими керівниками країн-партнерів України. Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив в Facebook.
Залужний провів зустріч з такими колегами:
- Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі — командувачем ЗС США в Європі генералом СВ ЗС США Крістофером Каволі;
- Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сера Тоні Радакіном;
- Начальником генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералаом Раймундаом Анджейчаком;
- Командувачем групи сприяння безпеці України генералом-лейтенантом Антоніо А. Агуто.
За словами головнокомандувача ЗСУ, зустріч була важливою для України. Залужний поінформував про ситуацію на полі бою.
"Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті. Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, раніше Залужний у телефонній розмові із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, проінфомував, що найскладніша склалася на Донецькому напрямку.