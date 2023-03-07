Залужний провів зустріч з вищими воєначальниками зі США, Польщі та Великої Британії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 березня зустрівся з військовими керівниками країн-партнерів України. Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив в Facebook.

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Залужний провів зустріч з такими колегами:

Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі — командувачем ЗС США в Європі генералом СВ ЗС США Крістофером Каволі; Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сера Тоні Радакіном; Начальником генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералаом Раймундаом Анджейчаком; Командувачем групи сприяння безпеці України генералом-лейтенантом Антоніо А. Агуто.

За словами головнокомандувача ЗСУ, зустріч була важливою для України. Залужний поінформував про ситуацію на полі бою.

"Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті. Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Залужний у телефонній розмові із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, проінфомував, що найскладніша склалася на Донецькому напрямку.