На Запоріжжі судитимуть дев'ятьох поліцейських-зрадників, що "здавали" колег окупантам та грабували їхнє житло

Державне бюро розслідувань завершило спеціальне розслідування стосовно дев’ятьох колишніх правоохоронців з селища Чернігівка Запорізької області, які нині працюють на ворога.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні бюро, на початку окупації населеного пункту вони зрадили присязі та стали служити у фейковому правоохоронному органі, створеному російськими окупантами.

"Щоб довести свою відданість окупантам, вони відразу здали своїх колег, які відмовились переходити на бік ворога. Слідством також встановлено, що зрадники грабували квартири та будинки своїх колишніх товаришів по службі, які евакуювались на вільну територію України", - кажуть у ДБР.

Також фігуранти брали участь у пропагандистських заходах окупантів, агітували вступити до їхніх лав інших правоохоронців. Зокрема, завдяки їх поповнили місцеві колишні правоохоронці, що були звільнені за кримінальні правопорушення. Експравоохоронці обвинувачуються у державній зраді (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу).

Крім того, в бюро повідомляють, що передали до суду й справу за тією ж статтею проти начальниці слідства окупаційної "поліції" Куп'янська Харківської області, яка теж до окупації працювала в українському правоохоронному органі.

"Жінка перейшла на бік ворога та активно допомагала створювати фейковий правоохоронний орган. Вона також давала інтерв’ю російським пропагандистським каналам, в яких виправдовувала війну проти України. Після звільнення Куп’янська жінка втекла разом з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у грудні ДБР передало до суду матеріали проти шістьох колишніх правоохоронців з Бердянська Запорізької області, які теж зрадили присязі та перейшли на роботу до окупантів, "зливаючи" їм дані про ексколег.

Джерело фото: ua.depositphotos.com