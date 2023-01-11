В Запорожской области будут судить девять экс-полицейских, "сдававших" коллег оккупантам и грабивших их жилье

Государственное бюро расследований завершило специальное расследование в отношении девяти бывших правоохранителей из поселка Черниговка Запорожской области, ныне работающих на врага.

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Как говорится в сообщении бюро, в начале оккупации населенного пункта они нарушили присягу и стали служить в фейковом правоохранительном органе, созданном российскими оккупантами.

"Чтобы доказать свою преданность оккупантам, они сразу сдали своих коллег, отказавшихся переходить на сторону врага. Следствием также установлено, что предатели грабили квартиры и дома своих бывших сослуживцев, которые эвакуировались на свободную территорию Украины", - говорят в ГБР.

Также фигуранты принимали участие в пропагандистских мероприятиях оккупантов, агитировали вступить в их ряды других правоохранителей. В частности, благодаря этому их пополнили местные бывшие правоохранители, которые были уволены за уголовные правонарушения. Экс-правохранители обвиняются в государственной измене (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса).

Кроме того, в бюро сообщают, что передали в суд и дело по той же статье против начальницы следствия оккупационной "полиции" Купянска Харьковской области, которая тоже до оккупации работала в украинском правоохранительном органе.

"Женщина перешла на сторону врага и активно помогала создавать фейковый правоохранительный орган. Она также давала интервью российским пропагандистским каналам, в которых оправдывала войну против Украины. После освобождения Купянска женщина сбежала вместе с оккупантами", - говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре ГБР передало в суд материалы против шести бывших правоохранителей из Бердянска Запорожской области, которые тоже нарушили присягу и перешли на работу к оккупантам, "сливая" им данные об экс-коллегах.

Источник фото: ua.depositphotos.com