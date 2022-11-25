СБУ задержала предателя, который хотел передать россиянам данные о сотрудниках силовых ведомств (ФОТО)

Служба безопасности задержала бывшего сотрудника МВД Украины, собравшего засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках украинских силовых ведомств и планировавшего передать ее россиянам.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Мужчина планировал лично передать данные в посольство РФ в Будапеште на флешке. Впрочем, сотрудники СБУ задержали его на пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, с начала полномасштабного вторжения предатель проживал на территории Белой Церкви и был активным сторонником "русского мира". За передачу информации он, в частности, рассчитывал стать главным полицейским столицы и Киевской области в случае захвата региона.

"Этот человек находился на прямом контакте с российским диверсантом Игорем Безлером, а также поддерживал дружеские связи с другими представителями так называемой "милиции ДНР". Именно по их "наводке" задержанный начал собирать засекреченные данные о сотрудниках СБУ, ГУР, лидерах движения "Азов", а также военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - отметили в СБУ.

Правоохранители установили, что кроме картотеки украинских "силовиков", он собирал информацию и о важных объектах ВСУ: базах, складах, арсеналах, местах их расположения.

Во время обысков у задержанного обнаружили пистолет Макарова, символику террористической организации "ДНР" и запрещенной в Украине коммунистической партии. Все изъятые материалы отправлены на экспертизу.

Задержанному планируют сообщить о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности разоблачила в Киеве агента ФСБ, которого Россия прислала из временно оккупированного Крыма за месяц до полномасштабного вторжения.