СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, готовившего диверсии

Служба безопасности разоблачила в Киеве агента ФСБ, которого Россия прислала из временно оккупированного Крыма за месяц до полномасштабного вторжения. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

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Долгое время он был в "спящем режиме", СБУ задержала его, когда он получил указание действовать. Агент собирал и передавал информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столице.

Он также отвечал за подготовку активных диверсий против украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

Как выяснилось, агент оказался предателем: до 2014 года он являлся сотрудником милиции в Севастополе. После захвата Крыма злоумышленник предал Украину и перешел на сторону врага. В ФСБ решили завербовать его для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

Предатель прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы. За месяц до начала полномасштабного вторжения он прибыл на подконтрольную украинским властям территорию.

Злоумышленник пытался сформировать разветвленную сеть информаторов. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

В ходе обыска по месту временного пребывания задержанного в Киеве правоохранители обнаружили:

внутренний паспорт гражданина РФ и российский паспорт для выезда за границу;

мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки из ФСБ через анонимный Telegram-канал;

материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее стало известно, что СБУ завершила расследование в отношении бывшего сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области.

Обвиняемый готовился к оккупации региона и договорился с россиянами сотрудничать в обмен на гарантии безопасности. Спецслужбы РФ завербовали его в конце февраля 2022 года.