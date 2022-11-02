СБУ закончила расследовать дело "крота" ФСБ, обнаруженного в Харьковском управлении

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении бывшего сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области. Обвинительный акт был передан в суд, сообщила 2 ноября пресс-служба СБУ.

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Обвиняемый готовился к оккупации региона и договорился с россиянами сотрудничать в обмен на гарантии безопасности. Спецслужбы РФ завербовали его в конце февраля 2022 года.

Занимая должность в координационном штабе областного управления СБУ, мужчина смог тайно собирать и передавать представителю главного управления генерального штаба ВС РФ разведданные о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ, а также о планах и деятельности украинских военных, правоохранительных органов и спецслужб.

Оккупанты использовали эту информацию, чтобы избежать ударов ВСУ и планировать диверсии и массированные артиллерийские и прицельные ракетные обстрелы стратегических объектов города и оборонных позиций. Предателя задержали во время сбора данных для подготовки ракетного удара по административному зданию управления СБУ в Харьковской области.

На основе собранных СБУ доказательств злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта на освобожденной территории Харьковщины и собрала неопровержимые доказательства его добровольного сотрудничества с врагом. До этого СБУ задержала депутата Купянского районного совета, добровольно пошедшего на сотрудничество с оккупантами и организовавшего им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.