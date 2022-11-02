СБУ сообщила о подозрении дочери эксминистра обороны Украины

Сотрудники Службы безопасности разоблачили на антиукраинской деятельности дочь бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева (2012-2014 гг.) Елену Шутову.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что Киевская городская прокуратура заочно сообщила Елене Шутовой о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

По материалам следствия, она руководила предприятиями, поставлявшими товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Также в июне этого года, по материалам СБУ, суд арестовал и передал в управление АРМА 645 железнодорожных вагонов, 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, принадлежавших семье этого министра времен Януковича.

"СБУ продолжает работу по установлению и привлечению к ответственности всех предателей и коллаборантов, которые действовали в ущерб государственным интересам Украины", - отметили в СБУ.

Ранее президент Владимир Зеленский издал отдельный указ №694 от 12 октября, предусматривающий введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в виде блокирования на 10 лет активов в отношении четырех человек, к которым подобная мера уже была применена.

В частности, решение касается бывшего президента Виктора Януковича, приближенного к нему при президентстве бизнесмена Сергея Курченко и эксминистра обороны Павла Лебедева.