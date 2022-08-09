СБУ разоблачила "крота" российских спецслужб в своем харьковском управлении

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы Российской Федерации. Он устроился в СБУ после 24 февраля.

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Об этом 9 августа сообщила пресс-служба спецслужбы.

Задержанный поставлял россиянам украинские разведданные о ВС РФ, а также информацию о планах и деятельности Вооруженных сил Украины, украинских правоохранительных органов и спецслужб. Данные передавал по закрытым каналам связи с соблюдением правил конспирации.

Полученные данные использовали для нескольких целей:

для передислокации российских сил по защите от артиллерийских ударов ВСУ;

для планирования диверсий;

для планирования массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам Харькова

Задержанный завербовался кадровым сотрудником ФСБ. Ранее он был чиновником Харьковского городского совета, из-за чего и заинтересовал россиян. Известно, что агенту в обмен на информацию предлагали "гарантии безопасности для него и его семьи, если бы РФ удалось захватить регион".

"Правоохранители задержали предателя "на горячем" - после того, как он попросил представителя спецслужб РФ нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ", - рассказали в спецслужбе.

В настоящее время агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны. После полномасштабного вторжения РФ в Украину он передавал оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ по отражению вооруженной агрессии.