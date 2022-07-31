СБУ задержала двух харьковчан, передававших оккупантам данные о позициях ВСУ

Служба безопасности Украины задержала двух жителей Харькова, которые передавали российским военным данные о перемещениях и позициях Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

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"По данным следствия, мужчина совместно со своим знакомым, бывшим правоохранителем, осуществляли в Харькове видеосъемку мест размещения украинских военных. Видео они разместили в пророссийском телеграмме-канале, который используется спецслужбами страны-агрессора для ведения подрывной деятельности против Украины. Распространенная подозреваемая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ и другими уполномоченными государственными органами", — сказано в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

Напомним, ранее суд признал виновной в государственной измене жительницу села Высочиновка Чугуевского района Харьковской области, которая сдавала российским оккупантам позиции Вооруженных сил Украины, и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.