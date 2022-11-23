СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-министру образования Табачнику

Служба безопасности Украины сообщила бывшему министру образования времен Виктора Януковича Дмитрию Табачнику о подозрении в государственной измене. Следователи СБУ выяснили, что он помогал коллаборантам на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.

По данным следствия, Табачник координировал деятельность российских коллаборантов временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с замминистра здравоохранения России Андреем Плутницким.

В прокуратуре подчеркивают, что он действовал как представитель высших органов власти РФ и помогал оккупантам в сфере здравоохранения на захваченных территориях.

В распоряжении СБУ есть доказательства его тесного сотрудничества с вражескими спецслужбами. В частности, речь идет о "докладных записках" подробными отчетами по "выполненным задачам".

1 мая 2022 года Табачник сконтактировал Сальдо, Балицкого и Плутницкого. А 18 июня он переписывался с Сальдо для организации встречи с "министром чрезвычайных ситуаций" в оккупированном Крыму с целью решения вопроса о создании "службы по чрезвычайным ситуациям", подписания "договора" о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создании службы "112".

В конце июля Табачник интересовался у Сальдо и Балицкого количеством объектов инфраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений и избирательных участков. Кроме того, он передал представителям ФСБ РФ информацию о руководителях украинских вузов, которых в дальнейшем склоняли к сотрудничеству с оккупантами. Несогласные подвергались репрессиям и преследованию .

Также СБУ задокументировала активное участие Табачника в организации незаконных "референдумов" на временно оккупированных территориях юга Украины.

Он также докладывал работнику ФСБ России о некомпетентности Балицкого в создании сети аптек на оккупированной территории.

В настоящее время предателю заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Табачнику грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Уточняем, что фигурант еще с 2014 года скрывается от украинского правосудия во временно оккупированном Крыму.

Отметим, Табачник с 11 марта 2010 года по 23 февраля 2014 года занимал должность министра образования и науки. После Революции Достоинства он сбежал из Украины. В 2015 году экс-министра объявили в розыск по делу о растрате имущества из-за злоупотребления служебным положением.

Напомним, работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему главе Минобороны Украины Михаилу Ежелю, который согласовав подписание Харьковских соглашений помог России оккупировать АР Крым.