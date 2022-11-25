СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який готував диверсії

Служба безпеки викрила у Києві агента ФСБ, якого Росія прислала з тимчасово окупованого Криму за місяць до повномасштабного вторгнення. Про це 25 листопада повідомила пресслужба СБУ.

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Тривалий час він був у "сплячому режимі", СБУ затримала його, коли він отримав вказівку діяти. Агент збирав та передавав інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столиці.

Він також "відповідав" за підготовку активних диверсій проти українських військових підрозділів і правоохоронних органів.

Агент виявився зрадником: до 2014 року він був співробітником міліції у Севастополі. Після захоплення Криму зловмисник зрадив Україну та перейшов на бік ворога. У ФСБ вирішили завербувати його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Зрадник пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби. За місяць до початку повномасштабного вторгнення він прибув на підконтрольну українській владі територію.

Зловмисник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл.

Під час обшуку за місцем тимчасового перебування затриманого у Києві правоохоронці виявили:

внутрішній паспорт громадянина РФ та російський паспорт для виїзду за кордон;

мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ФСБ через анонімний Telegram-канал;

матеріали, які підтверджують проходження "спецкурсу" на території тимчасово окупованого Криму.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше стало відомо, що СБУ завершила розслідування щодо колишнього співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області.

Обвинувачуваний готувався до окупації регіону і домовився з росіянами співпрацювати в обмін на гарантії безпеки. Спецслужби РФ завербували його в кінці лютого 2022 року.