СБУ разоблачила личного информатора террориста Стрелкова

Служба безопасности Украины передала в суд дело российского агента, работавшего на террориста Гиркина-Стрелкова. Об этом сообщает телеграмма-канал СБУ.

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"Служба безопасности завершила досудебные расследования и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов. Они собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на восточном направлении. Оба злоумышленника задержаны в ходе спецопераций СБУ на территории Донецкой области", - сказано в сообщении.

Согласно ему, среди задержанных есть личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина. На террориста злоумышленник вышел из-за запретной соцсети "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения.

"Там он предложил Стрелкову свою "помощь" в войне против Украины. По указаниям российского террориста, его приспешник собирал информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории Славянска", - сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что передачу закрытых сведений агент осуществлял по собственному аккаунту в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности. Сотрудники Службы безопасности своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке переправки агрессору оборонной информации.

Другим приспешником кафиров оказался житель поселка Клебан-Бык, который после начала полномасштабной агрессии был завербован представителем ФСБ. По заданию русской спецслужбы он проводил разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе. Прежде всего, вражеский агент пытался обнаружить колонны украинской военной техники и через анонимный мессенджер передать в Россию их геолокацию.

Напомним, Служба безопасности провела спецоперацию по разоблачению еще одного руководителя террористической организации "ЛНР", который в 2014 году принимал участие в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.