"Слили" коллег оккупантам и участвовали в "фильтрации": правоохранителей из Бердянска будут судить за госизмену

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили специальное досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении двух бывших правоохранителей из Бердянска Запорожской области, которые с первых дней оккупации добровольно перешли на сторону врага.

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Как говорится в сообщении бюро, старшие сержанты вступили в ряды фейкового правоохранительного органа РФ в Приморске. Они "сливали" врагу данные об украинских правоохранителях и изымали у них служебные автомобили и табельное оружие.

Также известно, что коллаборанты выискивали участников АТО среди жителей Бердянского района и участвовали в так называемых "фильтрационных мероприятиях" оккупантов.

Фигуранты обвиняются в государственной измене в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса), за что предусмотрено лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство в деле осуществляет Запорожская областная прокуратура.

Отметим, что в начале декабря ГБР передало в суд обвинительный акт по той же статье в отношении трех других бывших правоохранителей из Бердянска, которые вступили в ряды оккупационной полиции и тоже "слили" оккупантам информацию о своих коллегах, а также принимали участие в облавах на патриотически настроенных граждан и обысках в них.

Напомним также, что Служба безопасности Украины разоблачила бывшего председателя Пологовского районного совета Запорожской области, занимавшегося переустройством объектов химической и пищевой промышленности на работу на оккупантов.

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