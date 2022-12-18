"Злили" колег окупантам та брали участь у "фільтрації": правоохоронців з Бердянська судитимуть за держзраду

Працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх вже правоохоронців з Бердянська Запорізької області, які з перших днів окупації добровільно перейшли на бік ворога.

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Як ідеться у повідомленні бюро, старші сержанти вступили до лав фейкового правоохоронного органу РФ у Приморську. Вони "зливали" ворогу дані про українських правоохоронців та вилучали в них службові автомобілі та табельну зброю.

Також відомо, що колаборанти вишукували учасників АТО серед жителів Бердянського району та брали участь у так званих "фільтраційних заходах" окупантів.

Фігурантів обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу), за що передбачено позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Зазначимо, що на початку грудня ДБР передало до суду обвинувальний акт за тією ж статтею стосовно трьох інших колишніх правоохоронців з Бердянська, які вступили до лав окупаційної поліції та теж "злили" окупантам інформацію про своїх колег, а також брали участь в облавах на патріотично налаштованих громадян та обшуках у них.

Нагадаємо також, що Служба безпеки України викрила колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, який займався перелаштуванням об’єктів хімічної та харчової промисловості на роботу на окупантів.

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