Псевдоминистерша образования Запорожской области получила подозрение в госизмене

Служба безопасности продолжает разоблачать преступления предателей и коллаборантов, находящихся на временно захваченных районах юга и востока Украины. Разоблачена глава "минобразования РФ" в Мелитополе, отдавшая школы под казармы Росгвардии.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении руководителя созданного агрессором министерства образования Запорожской области. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что злоумышленница подписывала "распоряжения", которыми передавала на баланс "министерства внутренних дел РФ" здания украинских учебных заведений. ", – сообщили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем враг использовал их для базирования личного состава, военной техники, вооружения и оккупационных группировок.

Задокументировано, что именно злоумышленница "передала" подразделениям Росгвардии учебный корпус и общежитие одного из колледжей Мелитополя.

Также коллаборантка "передала" захватчикам все автомобили и компьютерную технику городского отдела образования.

Кроме того, враждебная приспешница организовала масштабную агитационную кампанию за "присоединение" региона к составу РФ. Во время массовых мероприятий лично призвала людей поучаствовать в псевдореферендуме и "проголосовать" в пользу Кремля.

Во время проведения фейкового плебисцита она пыталась принудительно вовлечь местных педагогов в незаконную деятельность "избирательных комиссий".

В случае несогласия – угрожала "визитами" в застенки рашистов.

По данным следствия, коллаборанткой является бывший директор одного из учебных заведений в Мелитополе, которая после захвата города вступила в ряды местной "военно-гражданской администрации РФ".

Там ее назначили руководить так называемым "департаментом образования", а затем она возглавила "министерство".

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в СБУ.

В настоящее время злоумышленница находится на временно оккупированной территории юга Украины. Впрочем, сотрудники СБУ установили места ее пребывания и осуществляют комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, СБУ и Государственное бюро расследований задержали в Херсоне во время стабилизационных мероприятий трех работников следственного изолятора, перешедших на сторону врага во время оккупации города Россией .