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Псевдоминистерша образования Запорожской области получила подозрение в госизмене
Служба безопасности продолжает разоблачать преступления предателей и коллаборантов, находящихся на временно захваченных районах юга и востока Украины. Разоблачена глава "минобразования РФ" в Мелитополе, отдавшая школы под казармы Росгвардии.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении руководителя созданного агрессором министерства образования Запорожской области. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.
Установлено, что злоумышленница подписывала "распоряжения", которыми передавала на баланс "министерства внутренних дел РФ" здания украинских учебных заведений. ", – сообщили в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем враг использовал их для базирования личного состава, военной техники, вооружения и оккупационных группировок.
Задокументировано, что именно злоумышленница "передала" подразделениям Росгвардии учебный корпус и общежитие одного из колледжей Мелитополя.
Также коллаборантка "передала" захватчикам все автомобили и компьютерную технику городского отдела образования.
Кроме того, враждебная приспешница организовала масштабную агитационную кампанию за "присоединение" региона к составу РФ. Во время массовых мероприятий лично призвала людей поучаствовать в псевдореферендуме и "проголосовать" в пользу Кремля.
Во время проведения фейкового плебисцита она пыталась принудительно вовлечь местных педагогов в незаконную деятельность "избирательных комиссий".
В случае несогласия – угрожала "визитами" в застенки рашистов.
По данным следствия, коллаборанткой является бывший директор одного из учебных заведений в Мелитополе, которая после захвата города вступила в ряды местной "военно-гражданской администрации РФ".
Там ее назначили руководить так называемым "департаментом образования", а затем она возглавила "министерство".
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в СБУ.
В настоящее время злоумышленница находится на временно оккупированной территории юга Украины. Впрочем, сотрудники СБУ установили места ее пребывания и осуществляют комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, СБУ и Государственное бюро расследований задержали в Херсоне во время стабилизационных мероприятий трех работников следственного изолятора, перешедших на сторону врага во время оккупации города Россией .