СБУ викрила на колабораціонізмі 20-річну головну редакторку окупаційної газети на Запоріжжі: хто це така

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області повідомило про підозру в колабораціонізмі мешканці Бердянського району, що стала головним редактором видання на окупованій території.

Як повідомляє обласна прокуратура, мешканці Чернігівської громади інкримінують частини 5 та 6 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території; інформаційна діяльність у співпраці з окупаційною адміністрацією).

За даними слідства, 20-річна студентка юридичного факультету одного з вишів Запоріжжя після окупації Бердянського району добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

"Очоливши в селищі Чернігівці проросійську молодіжну структуру, вона організовувала пропагандистські акції на підтримку окупаційної влади, до яких залучала місцеву молодь, активно брала участь у публічних заходах, присвячених святкуванням державних свят країни-агресора", - зазначають правоохоронці.

У травні 2022 року вона була призначена окупантами головним редактором місцевої газети. Працюючи на цій посаді, через друковане видання вона популяризувала незаконні органи влади окупованої Чернігівки, усіляко підтримуваючи у своїх публікаціях окупаційну владу та закликаючи мешканців району до її визнання.

З жовтня підозрювана добровільно зайняла посаду "начальника відділу з взаємодії з населенням та громадськістю" в структурі "військово-цивільної адміністрації" Чернігівки.

Судячи з опублікованого прокуратурою розмитого фото та викладеної фабули, фігуранткою справи є громадянка Ковдря Анастасія Віталіївна 31 березня 2002 року народження, що є редакторкою газети "Утренняя звезда" ("Ранкова зірка"). Відомо, що вона є студенткою юридичного факультету Запорізького національного університету.

Зазначимо, що вересні 2022 року вона публічно заявляла, що чекає і вірить, що з приходом Росії в Запорізьку область "все зміниться на краще" і що "мешканці Запорізької області потребують термінового проведення референдуму про входження нашої території до складу РФ". Зрештою 30 вересня Росія після заяв про нібито проведення відповідних "референдумів" оголосила про анексію чотирьох областей України, зокрема Запорізької.

Нагадаємо також, що у січні Державне бюро розслідувань завершило заочне розслідування проти дев’ятьох колишніх правоохоронців з Чернігівки, які нині працюють на ворога і, зокрема, грабували квартири та будинки своїх колишніх товаришів по службі, які евакуювались на вільну територію України.