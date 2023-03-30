Здоровый подход: как борьба с детской онкологией привела холдинг TECHIIA к системной помощи медицине

Концепция бизнеса, который пытается заработать как можно больше, уходит в прошлое. Все больше предпринимателей отдают себе отчет в том, что их дело не существует в вакууме, а всегда интегрировано в экосистему, главный элемент которой – общество. Чем лучше благосостояние у потребителей, тем лучше себя чувствуют компании. И наоборот рост прибыли бизнеса в здоровом варианте ведет к важным социальным проектам. Так вышло и в случае с холдингом TECHIIA. В 2019 году его учредители - Олег Крот и Юрий Лазебников - начали проект по модернизации оборудования в одной больнице, который вырос до национального формата и продолжает набирать обороты.

Корни проекта

«Социальная активность со мной столько, сколько и предпринимательская деятельность, – рассказывает Олег Крот. — В юности, когда я только начинал, просто выделял часть заработанного больницам, едва дышащим без меценатской поддержки. Больше зарабатывал – больше отдавал».

Выбор направления – не случаен. В семье Олега Крота много врачей разных специальностей, с которыми предприниматель с детства регулярно говорил о реальных проблемах медицинской системы и наиболее эффективных точках приложения усилий. Позже это легло в принцип помощи – максимальная польза для максимального количества людей.

Наибольшую боль у предпринимателя вызвала статистика детской онкологии. «Ежедневно три украинских семьи узнают, что у их ребенка рак, — говорит Крот. – В развитых странах это еще не приговор. К примеру, в Европе и США примерно 85% онкобольных детей выздоравливают. В Украине же умирают более 50%».

Каждый потерянный ребенок – это не только трагедия для семьи, но и финансовые потери для государства. Подсчеты свидетельствуют, что повышение показателя выздоровления до 80% приведет к дополнительным $147 тыс. в бюджет в виде налогов и $427 тыс. в виде ВВП от каждого пролеченного случая.

Каждый день три украинских семьи узнают, что у их ребенка рак. В развитых странах это еще не приговор. К примеру, в Европе и США примерно 85% онкобольных детей выздоравливают. В Украине же умирают более 50% Олег Крот соучредитель холдинга TECHIIA

Одна из причин высокой младенческой смертности в Украине заключается в отсутствии средств на развитие лабораторий, закупку оборудования и медикаментов. Олег Крот был уверен, что в случае своевременной диагностики, системной модернизации больниц и обеспечения качественной реабилитацией тех, кто преодолел болезнь, можно улучшить статистику выздоровления. Так и начался проект «Выздоровай быстрее!»

От пилота до масштабирования

В 2019 году, параллельно с формированием холдинга TECHIIA, Олег Крот и Юрий Лазебников основали общественную организацию « Фонд Течение». «Вместе с бизнесом мы хотели привести в порядок и помощь, — объясняют партнеры. — Медицинский сектор — пропасть вызовов, поэтому решили действовать комплексно».

Одним из первых проектов Фонда стала опека над областной детской больницей в Кропивницком. Предприниматели закупили оборудование и медсредства для хирургического и гематологического отделений больницы, работающих с детьми онкобольных. На примере этой больницы они хотели показать, что система здравоохранения Украины может быть современной, эффективной и результативной.

Нейрохирург больницы в Кропивницком демонстрирует оборудование от «Фундации Течение»

Впоследствии «Фонд Течение» решил масштабировать этот кейс на как можно большее количество украинских медучреждений. В 2020 году благодаря публичной коммуникации к его реализации присоединились сотрудники компаний холдинга. Количество партнеров проекта и бенефициаров помощи постоянно росло. Например, «Фонд Течение» запустил коллаборацию из БФ «Таблеточки», БФ «Ангел Жизни», а также расширила географию проекта «Выздоровай быстрее!» еще на пять городов.

Год спустя современное медоборудование уже работало в больницах девяти городов Украины. Тогда же в проекте появилось направление реабилитации. Совместно с Фондом прямой помощи «Фонд Течение» запустил Центр инклюзии и коррекции «Ева» вблизи Киева. Здесь предоставляется квалифицированная бесплатная реабилитационная помощь детям после онкологических операций и с инвалидностью. «Фонд прямой помощи» организует работу центра, а «Фонд Течение» покрывает все расходы на его деятельность.

Сегодня и завтра

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину «Фонд Течение» мобилизовал все силы и возможности для помощи ВСУ и пострадавшим от войны.

«Первые три недели после нападения российских войск на Украину я вообще не занимался бизнесом, – вспоминает Олег Крот. — Свои навыки использовали для налаживания процессов помощи: сбора средств и поставок амуниции и оборудования для защитников».

По состоянию на 1 марта 2023 года «Фонд Течение» потратил более $23 млн на необходимые для Сил обороны Украины вещи. Каски, бронежилеты, автомобили, беспилотники, тепловизоры, аптечки, грелки, фильтры для воды – это лишь часть из переданного на передовую и в ключевые штабы. Организация обеспечивает всю цепочку поставки. Еще на $40 млн необходимые вещи для военных Олег Крот приобрел лично. Но не все детали разглашают с учетом военной тайны.

По состоянию на 1 марта 2023 года «Фонд Течение» потратил более $23 млн на необходимые для Сил обороны Украины вещи.

В то же время проект «Выздоровай быстрее!» не остановился. Несмотря на вторжение РФ, девять нагруженных медучреждений страны получили новое оборудование стоимостью 6,5 млн грн. После деоккупации Киевщины вернулся к работе центр инклюзии и коррекции Ева. «Фонд Течение» также расширил список подопечных отделениями, которые оказывают помощь раненым в результате боевых действий.

В организации называют данные от медучреждений: за четыре года с помощью обновленного оборудования удалось провести более 10 тысяч операций и манипуляций, сделать более 84 тысяч лабораторных исследований для 13 тысяч пациентов. Центр «Ева» предоставил квалифицированные реабилитационные услуги 418 детям, еще 300 детей ждут своей очереди реабилитацию.

Холдинг TECHIIA также получил побочные результаты. В частности, благотворительные программы учредителей стали плюсом в глазах новых сотрудников во время найма. Многие из команды финансами или навыками приобщаются к проектам «Фундации Течение».

Всего с 2019 по 2022 год 19 больниц в 14 городах Украины получили от «Фундации Течія» оборудование и медсреды общей стоимостью 26,8 млн. грн.

География «Выздоровай быстрее!» уже охватила значительную часть страны: Кропивницкий, Ровно, Харьков, Житомир, Одесса, Днепр, Черкассы, Тернополь и другие. Однако проект далек от завершения.

«Мы хотим, чтобы дети не умирали от онкологии, а выздоравливали и возвращались к полноценной жизни. Хотим, чтобы люди получали квалифицированную помощь на современном оборудовании прямо там, где они живут. Хотим больше здоровых счастливых людей вокруг. Это тот минимум, что мы, как предприниматели, можем дать обществу. И это работа на многие годы, которая не менее, а то и важнее бизнеса», — говорит Олег Крот.