Здоровий підхід: як боротьба з дитячою онкологією привела холдинг TECHIIA до системної допомоги медицині

Концепція бізнесу, який намагається лише заробити якомога більше, відходить в минуле. Усе більше підприємців усвідомлюють, що їхня справа не існує у вакуумі, а завжди інтегрована в екосистему, головний елемент якої – суспільство. Що кращий добробут у споживачів, то краще себе почувають компанії. І навпаки — зростання прибутків бізнесу у здоровому варіанті веде до важливих соціальних проєктів. Так сталося і у випадку з холдингом TECHIIA. У 2019 році його засновники — Олег Крот і Юрій Лазебніков — розпочали проєкт із модернізації обладнання в одній лікарні, який виріс до національного формату і продовжує набирати обертів.

Коріння проєкту

«Соціальна активність зі мною стільки, скільки й підприємницька діяльність, — розповідає Олег Крот. — У юності, коли я тільки починав, просто виділяв частину заробленого лікарням, які ледь дихали без меценатської підтримки. Більше заробляв — більше віддавав».

Вибір напряму — не випадковий. У родині Олега Крота багато лікарів різних фахів, з якими підприємець з дитинства регулярно говорив про реальні проблеми медичної системи та найбільш ефективні точки докладання зусиль. Пізніше це лягло в принцип допомоги — максимальна користь для максимальної кількості людей.

Найбільший біль у підприємця викликала статистика дитячої онкології. «Щодня три українські родини дізнаються, що в їхньої дитини рак, — говорить Крот. — У розвинених країнах це ще не вирок. Наприклад, у Європі та США приблизно 85% онкохворих дітей одужують. Натомість в Україні помирають понад 50%».

Кожна втрачена дитина — це не тільки трагедія для сімʼї, а й фінансові втрати для держави. Підрахунки свідчать, що підвищення показника одужання до 80%, призведе до додаткових $147 тис. у бюджет у вигляді податків та $427 тис. у вигляді ВВП від кожного пролікованого випадку.

Щодня три українські родини дізнаються, що в їхньої дитини рак. У розвинених країнах це ще не вирок. Наприклад, у Європі та США приблизно 85% онкохворих дітей одужують. Натомість в Україні помирають понад 50% Олег Крот співзасновник холдингу TECHIIA

Одна з причин високої дитячої смертності в Україні полягає у відсутності коштів на розвиток лабораторій, закупівлю обладнання та медикаментів. Олег Крот був упевнений, що у разі своєчасної діагностики, системної модернізації лікарень та забезпечення якісною реабілітацією тих, хто подолав хворобу, можна покращити статистику одужання. Так і почався проєкт «Одужуй швидше!»

Від пілота до масштабування

У 2019 році, паралельно з формуванням холдингу TECHIIA, Олег Крот і Юрій Лазебніков заснували громадську організацію «Фундація Течія». «Разом із бізнесом ми хотіли впорядкувати й допомогу, — пояснюють партнери. — Медичний сектор — це прірва викликів, тому вирішили діяти комплексно».

Одним із перших проєктів Фундації стала опіка над обласною дитячою лікарнею в Кропивницькому. Підприємці закупили обладнання та медзасоби для хірургічного та гематологічного відділень лікарні, які працюють з онкохворими дітьми. На прикладі цієї лікарні вони хотіли показати, що система охорони здоров’я в Україні може бути сучасною, ефективною та результативною.

Нейрохірург лікарні у Кропивницькому демонструє обладнання від «Фундації Течія»

Згодом «Фундація Течія» вирішила масштабувати цей кейс на якомога більшу кількість українських медзакладів. У 2020 році завдяки публічній комунікації до його реалізації долучилися працівники компаній холдингу. Кількість партнерів проєкту та бенефіціарів допомоги постійно зростала. Наприклад, «Фундація Течія» запустила колаборацію з БФ «Таблеточки», БФ «Янгол Життя», а також розширила географію проєкту «Одужуй швидше!» ще на п’ять міст.

Рік потому сучасне медобладнання вже працювало у лікарнях дев’яти міст України. Тоді ж у проєкті з’явився напрям реабілітації. Спільно з Фундацією прямої допомоги «Фундація Течія» запустила Центр інклюзії та корекції «Єва» поблизу Києва. Тут надають кваліфіковану безплатну реабілітаційну допомогу дітям після онкологічних операцій та з інвалідністю. «Фундація прямої допомоги» організовує роботу центру, а «Фундація Течія» покриває всі витрати на його діяльність.

Сьогодні й завтра

Одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Фундація Течія» мобілізувала всі сили й можливості для допомоги ЗСУ та постраждалим від війни.

«Перші три тижні після нападу російських військ на Україну я взагалі не займався бізнесом, — згадує Олег Крот. — Свої навички використав для налагодження процесів допомоги: збору коштів і постачання амуніції та обладнання для захисників».

Станом на 1 березня 2023 року «Фундація Течія» витратила понад $23 млн на необхідні для Сил оборони України речі. Каски, бронежилети, автівки, безпілотники, тепловізори, аптечки, грілки, фільтри для води — це лише частина з переданого на передову та в ключові штаби. Організація забезпечує весь ланцюжок постачання. Ще на $40 млн необхідних речей для військових Олег Крот придбав особисто. Але не всі деталі розголошують з огляду на військову таємницю.

Станом на 1 березня 2023 року «Фундація Течія» витратила понад $23 млн на необхідні для Сил оборони України речі.

Водночас проєкт «Одужуй швидше!» не зупинився. Попри вторгнення РФ, дев’ять навантажених медзакладів країни отримали нове обладнання вартістю 6,5 млн грн. Після деокупації Київщини повернувся до роботи центр інклюзії та корекції «Єва». «Фундація Течія» також розширила список підопічних відділеннями, які надають допомогу пораненим унаслідок бойових дій.

В організації називають дані від медзакладів: за чотири роки з допомогою оновленого обладнання вдалося провести понад 10 тис. операцій та маніпуляцій, зробити понад 84 тис. лабораторних досліджень для 13 тис. пацієнтів. Центр «Єва» надав кваліфіковані реабілітаційні послуги 418 дітям, іще 300 дітей чекають своєї черги на реабілітацію.

Холдинг TECHIIA також отримав побічні результати. Зокрема, благодійні програми засновників стали плюсом в очах нових співробітників під час наймання. Багато людей із команди фінансами чи навичками долучаються до проєктів «Фундації Течія».

Загалом з 2019 по 2022 рік 19 лікарень у 14 містах України отримали від «Фундації Течія» обладнання та медзасоби загальною вартістю 26,8 млн грн.

Географія «Одужуй швидше!» вже охопила значну частину країни: Кропивницький, Рівне, Харків, Житомир, Одеса, Дніпро, Черкаси, Тернопіль та інші. Проте проєкт далекий від завершення.

«Ми хочемо, щоб діти не вмирали від онкології, а одужували й поверталися до повноцінного життя. Хочемо, аби люди отримували кваліфіковану допомогу на сучасному обладнанні прямо там, де вони живуть. Хочемо більше здорових щасливих людей навколо. Це той мінімум, що ми як підприємці можемо дати суспільству. І це робота на багато років, яка не менш, а то й більш важлива, ніж бізнес», — говорить Олег Крот.