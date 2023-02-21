Все о борьбе с онкологией: Национальный институт рака запускает информпроект на YouTube

Национальный институт рака (НИР) запускает информационный YouTube-проект "ОНКОсознание". Он будет представлен циклом видеопрограмм, в которых специалисты, опытные врачи будут отвечать на частые вопросы пациентов и их родственников, развенчивать мифы и давать полезные советы.

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Об этом сообщила пресс-служба института.

Целью организаторов является повышение онкоосведомленности среди населения, а также онконастороженности среди врачей.

"ОНКОсознание" позволит расширить границы осведомленности, предоставив тысячам украинцев специализированную информацию о раке. В выпусках можно получить исчерпывающие ответы не только о своевременной диагностике рака, но и о том, как и когда необходимо ее осуществлять, как стабилизировать психическое состояние больного, как выбрать врача и не ошибиться в терапии", — подчеркивают в институте.

Первый цикл программ – это 7 информационных программ о колоректальном раке, они будут появляться ежедневно в течение недели на YouTube-канале проекта.

"По данным Национального канцер-реестра колоректальный рак занимает второе место в структуре заболеваемости и смертности в Украине. Ежегодно впервые выявляют около 15 тысяч новых случаев. Из впервые выявленных пациентов одного года не проживает около 25%. Мы должны говорить с людьми о раке. Откровенно, прозрачно, постоянно, осознанно. Говорить, чтобы качественно проинформировать и своевременно выявить, говорить, чтобы поддержать, говорить, чтобы помочь побороть", – рассказала и.о. генерального директора ГНП "Национальный институт рака" Елена Ефименко.

Следующие циклы программ "ОНКОсознание" будут посвящены раку молочной железы, раку легких, раку предстательной железы, желудку и поджелудочной железы, раку кожи и другим. Циклы будут выходить периодически каждые 2 месяца.

Ученые отмечают, что ежегодно в Украине диагностируют около 120 тыс. новых случаев заболевания раком, а показатель смертности составляет более 55 тыс. ежегодно. В последние годы чаще всего выявляют рак молочной железы, рак легких, колоректальный рак и рак предстательной железы. Мужчины болеют на 19% чаще женщин.

Напомним, НИР предоставляет украинцам бесплатные медицинские услуги, за которые будет платить государство. Это стало возможным благодаря постановлению правительства, которым Кабмин разрешил НИР заключать договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ) по программе медицинских гарантий.