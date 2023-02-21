Все про боротьбу з онкологією: Національний інститут раку запускає інформпроєкт на YouTube

Національний інститут раку (НІР) запускає інформаційний YouTube-проєкт "ОНКОсвідомість". Він буде представлений циклом відеопрограм, в яких фахівці, досвідчені лікарі відповідатимуть на часті запитання пацієнтів та їх родичів, розвінчуватимуть міфи та даватимуть корисні поради.

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Про це повідомила пресслужба інституту.

Організатори мають на меті підвищити онкообізнаність серед населення, а також онконастороженість серед лікарів.

"ОНКОсвідомість" дозволить розширити межі обізнаності, надавши тисячам українців спеціалізовану інформацію про рак. У випусках можна отримати вичерпні відповіді не тільки про своєчасну діагностику раку, а й про те, як і коли необхідно її здійснювати, як стабілізувати психічний стан хворого, як обрати свого лікаря та не помилитися в терапії", — підкреслюють в інституті.

Перший цикл програм — це 7 інформаційних програм про колоректальний рак, вони будуть з'являтися щодня протягом тижня на YouTube-каналі проєкту.

"За даними Національного канцер реєстру колоректальний рак посідає друге місце у структурі захворюваності та смертності в Україні. Щороку вперше виявляють близько 15 тисяч нових випадків. З вперше виявлених пацієнтів одного року не проживає близько 25%. Ми маємо говорити з людьми про рак. Відверто, прозоро, постійно, свідомо. Говорити, щоб якісно проінформувати та своєчасно виявити, говорити, щоб підтримати, говорити, щоб допомогти побороти", – розповіла в.о. генеральної директорки ДНП "Національний інститут раку" Олена Єфіменко.

Наступні цикли програм "ОНКОсвідомість" будуть присвячені раку молочної залози, раку легенів, раку передміхурової залози, шлунку та підшлункової залози, раку шкіри та іншим. Цикли виходитимуть періодично кожні 2 місяці.

Вчені зазначають, що щороку в Україні діагностують близько 120 тис нових випадків захворювання на рак, а показник смертності становить понад 55 тис щорічно. Впродовж останніх років найчастіше виявляють рак молочної залози, рак легенів, колоректальний рак та рак передміхурової залози. Чоловіки хворіють на 19% частіше за жінок.

Нагадаємо, НІР надає українцям безоплатні медичні послуги, за які платити буде держава. Це стало можливим завдяки постанові уряді, якою Кабмін дозволив НІР укладати договори з Національною службою здоров’я (НСЗУ) за програмою медичних гарантій.