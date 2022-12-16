Інститут раку надаватиме українцям безоплатні послуги

Уряд ухвалив постанову, якою дозволив Національному інституту раку (НІР) укладати договори з Національною службою здоров’я (НСЗУ) за програмою медичних гарантій. Це дасть можливість надавати українцям безоплатні медичні послуги, за які платити буде держава.

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Про це 16 грудня повідомила пресслужба Міністерство охорони здоров'я України.

З'ясувалося, що НІР перебуває в стадії реорганізації і змінює організаційно-правову форму з державної установи на державне некомерційне підприємство. Вся юридична процедура потребувала часу, тому не було можливості надавати доступні послуги з 1 січня 2023 року. Постанова уряду вирішила це питання, дозволивши Національному інституту раку укладати договори з НСЗУ ще до закінчення реорганізації.

"У результаті реформування, запровадження законодавчих змін, які враховують вимоги часу, заклад отримає більшу фінансову спроможність, а громадяни — можливість користуватися безоплатними послугами, надання яких гарантує держава, навіть під час повномасштабної війни", — підкреслив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Уточнюємо, що законтрактованим НСЗУ медичним закладам держава гарантує повну оплату наданих послуг згідно зі встановленими тарифами, натомість пацієнти мають право безоплатно отримати необхідні медичні послуг та лікарські засоби, передбачені програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, що кожен медзаклад в Україні перелаштує систему своєї роботи та має бути готовим до тривалого відключення електроенергії — аж до блекауту. Крім того, заклади охорони здоров'я отримали понад 400 терміналів супутникового зв'язку Starlink для безперебійного доступу до інтернету.