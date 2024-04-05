Новий рекорд: в НБУ розповіли, як змінилися міжнародні резерви України у березні

Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% і станом на 1 квітня 2024 року становили $ 43,763 млрд, що є новим історичним рекордом. Це сталося завдяки значним обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Надходження від міжнародних партнерів

Зазначається, що протягом березня Україна отримала рекордне бюджетне фінансування від від міжнародних партнерів за весь час війни. На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $ 9 316,1 млн. З цієї суми:

$ 4 901,0 млн – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;

$ 1 626,1 млн – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;

$ 1 471,5 млн – від Канади;

$ 880,7 млн – від МВФ;

$ 286,2 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$ 118,2 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

$ 32,4 млн – грантові кошти від Сербії.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, з початку 2024 року зовнішнє фінансування від партнерів становить 10,1 млрд доларів, а від початку повномасштабної війни Україна вже отримала 83,7 млрд доларів США.

Виплати за обслуговування й погашення державного боргу

Як повідомляють в НБУ, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $ 363,5 млн, з яких:

$ 275,4 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$ 52,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$35,4 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $ 728,5 млн США.

Операції на валютному ринку

Як зауважують у регуляторі, на резерви впливали операції Національного банку на валютному ринку України. Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 1 813,6 млн дол. США та викупив до резервів 25,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив 1 787,7 млн дол. США.

На динаміку резервів у березні також впливала переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 266,3 млн дол. США.

У січні-лютому Україна отримала лише 10% фіндопомоги

Протягом перших двох місяців 2024 року Україна отримала лише 10% запланованої фінансової допомоги від партнерів.

"За перші два місяці року ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, які потрібні для виживання держави, а також не отримали військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату "Рамштайн" більш як 50-ма країнами світу", - розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Як повідомили у Міністерстві економіки, станом на 29 лютого, Україна з початку року недоотримала 80% необхідного фінансування від партнерів.