Україна отримала від Канади $1,5 млрд допомоги: на що спрямують кошти

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно $1,5 млрд. Ці кошти спрямують на соціальну допомогу.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ще одна гарна новина за сьогодні. Важливі кошти, які допоможуть нашому уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям", - зазначив він.

За його словами, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів.

"Вдячні канадському народу та уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Канада оголосила про виділення понад $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України.

Крім того, Сенат парламенту Канади завершив процес ратифікації оновленої угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою (CUFTA), прийнявши її у третьому читанні.

Також Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів.

На початку березня повідомлялося, що український уряд схвалив постанову, яка визначає умови позики від Канади у розмірі 2 млрд канадських доларів, а також розпорядження щодо отримання позики від МБРР на суму $1,5 млрд.

У лютому між Україною і Канадою була підписана двостороння безпекова угода.

Військова допомога від Канади

Нещодавно міністр національної оборони Канади Білл Блер, який взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", оголосив, що Канада надасть нову допомогу у розмірі $60 млн.

Ці кошти будуть спрямовані на створення інфраструктури для винищувачів F-16 в Україні та їх обслуговування. Вони допоможуть отримати необхідні матеріали та обладнання для літаків, наприклад запасні частини, озброєння та боєприпаси.

Після 18 засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" Білл Блер повідомив про нову допомогу для України, загальною вартістю приблизно 20 мільйонів канадських доларів (майже $15 млн).