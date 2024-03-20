Сенат Канади ратифікував оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною

Сенат парламенту Канади завершив процес ратифікації оновленої угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою (CUFTA), прийнявши її у третьому читанні.

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Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Сенат парламенту Канади прийняв у третьому читанні законопроєкт C-57, яким імплементується модернізована Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA)", - написала вона.

Оновлений документ, який був підписаний 22 вересня 2023 року під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Оттави, раніше у лютому отримав підтримку від Палати Громад Канади і був відправлений до Сенату для фінального затвердження.

Наступним кроком стане отримання "королівської згоди" (Royal Assent) від Генерал-губернатора Канади, що остаточно завершить процедуру ратифікації угоди про вільну торгівлю в Канаді.

Оновлена CUFTA, яка тепер охоплює сфери цифрової торгівлі, фінансових послуг та захисту інвестицій, відіграватиме ключову роль у підтримці українських підприємств для входження на канадський ринок та залученні канадських інвесторів до відновлення України.

Що дає оновлена угода про вільну торгівлю

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та Канади Джастін Трюдо 11 квітня 2023 року підписали спільну декларацію про завершення переговорів щодо оновленої угоди про вільну торгівлю між Канадою і Україною, яка замінить існуючу угоду, що діяла з 2017 року.

"За своїм змістом оновлена угода є винятковою, адже сприятиме активізації торгівлі з Канадою та створить унікальні можливості для українського бізнесу. У відкритті ринків з Канадою ми переходимо на принцип роботи "дозволено все, що не заборонено", - відзначив Шмигаль.

Ця угода сприятиме активізації торгівлі з Канадою та створить унікальні можливості для українського бізнесу. В Офісі президента додали, що оновлена угода сприятиме створенню сприятливого клімату для розвитку економічних відносин між Україною та Канадою. Вона сприяє інвестиціям, розвитку ключових галузей, системним реформам та підвищенню конкурентоспроможності обох країн.

Крім цього, український бізнес тепер зможе здійснювати безмитний експорт в Канаду продукції, навіть якщо її складові мають походження з країн Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. Як вказують в уряді, такий підхід заохочуватиме іноземний бізнес створювати виробництва в Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com