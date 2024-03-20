Сенат Канады ратифицировал обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Сенат парламента Канады завершил процесс ратификации обновленного соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой (CUFTA), приняв его в третьем чтении.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

"Сенат парламента Канады принял в третьем чтении законопроект C-57, которым имплементируется модернизированное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA)", – написала она.

Обновленный документ, подписанный 22 сентября 2023 года во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Оттаву, ранее в феврале получил поддержку от Палаты Общин Канады и был отправлен в Сенат для финального утверждения.

Следующим шагом станет получение "королевского согласия" (Royal Assent) от Генерал-губернатора Канады, что окончательно завершит процедуру ратификации соглашения о свободной торговле в Канаде.

Обновленная CUFTA, теперь охватывающая сферы цифровой торговли, финансовых услуг и защиты инвестиций, будет играть ключевую роль в поддержке украинских предприятий для вхождения на канадский рынок и привлечении канадских инвесторов к восстановлению Украины.

Что дает обновленное соглашение о свободной торговле

Премьер-министры Украины Денис Шмигаль и Канады Джастин Трюдо 11 апреля 2023 года подписали общую декларацию о завершении переговоров по обновленному соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое заменит существующее соглашение, что действовала с 2017 года.

"По своему содержанию обновленное соглашение исключительное, ведь будет способствовать активизации торговли с Канадой и создаст уникальные возможности для украинского бизнеса. В открытии рынков с Канадой мы переходим на принцип работы "разрешено все, что не запрещено", - отметил Шмигаль.

Это соглашение будет способствовать активизации торговли с Канадой и создаст уникальные возможности для украинского бизнеса. В Офисе президента добавили, что обновленное соглашение будет способствовать созданию благоприятного климата для развития экономических отношений между Украиной и Канадой. Она способствует инвестициям, развитию ключевых отраслей, системным реформам и повышению конкурентоспособности обеих стран.

Кроме того, украинский бизнес теперь сможет осуществлять беспошлинный экспорт в Канаду продукции, даже если ее составляющие имеют происхождение из стран Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля. Как отмечают в правительстве, такой подход будет поощрять иностранный бизнес создавать производства в Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com