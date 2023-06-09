Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров

Вице-премьер-министр и министр финансов Христя Фриланд сегодня объявила, что Канада продолжит действие Указа о ремиссии украинских товаров до 9 июня 2024 года.

Об этом говорится в сообщении правительства Канады.

Это обеспечит продолжение беспошлинного импорта украинских товаров в Канаду, в том числе стали и других товаров, регулируемых квотами.

Фриланд отметила, что подобная процедура поможет поддержать экономику Украины.

Сообщается, что временное освобождение от уплаты таможенной пошлины Канадой для украинских товаров является одним из самых полных пакетов освобождений от пошлин G7 и мире.

Продолжение беспошлинного режима для украинского импорта основывается на соглашении о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) и ее модернизации, объявленном в апреле этого года.

С момента вступления CUFTA в силу 1 августа 2017 года тарифы были отменены на 99,9% импорта из Украины, в том числе рыбу и морепродукты, подсолнечное масло и минералы, 99,9% промышленных товаров и 99,9% сельскохозяйственной продукции.

Напомним, премьер-министры Украины Денис Шмигаль и Канады Джастин Трюдо 11 апреля подписали совместную декларацию о завершении переговоров по обновленному соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое заменит действовавшее с 2017 года соглашение. Об этом сообщают пресс-служба украинского правительства и Министерство экономики.

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