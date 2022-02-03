Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли. Почему его считают более выгодным для нашей страны, чем для Турции?

Переговоры о подписании соглашения о зоне свободной торговле длились 10 лет. 3 февраля 2022 года на встрече в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана это, наконец, случилось. Рассказываем, о последствиях для украинского бизнеса и шагах, которые ему необходимо сделать, чтобы выстоять в конкуренции с турками.

3 февраля 2022 года Украина подписала соглашение о создании зоны свободной торговли с Турцией. С украинской стороны соглашение подписал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. С турецкой — министр торговли Турции Мехмет Муш. Помимо соглашения о ЗСТ, в Мариинском Дворце также подписали еще несколько важных для Украины соглашений:

рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях;

соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики;

изменения к соглашению об усилении сотрудничества между правоохранительными органами стран.

Наиболее значимое для украинской экономики, конечно же, первое. И несмотря на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что договор о ЗСТ с Турцией отвечает интересам украинского бизнеса, у последнего к нему все же есть вопросы. Во-первых, о том, какие выгоды сулит ему зона свободной торговли с Турцией. Во-вторых, что нужно сделать, чтобы конкурировать с турецкими производителями и не потерять внутренний рынок. Delo.ua отвечает на оба.

ЗСТ с Турцией: предыстория и причина, по которой переговоры "забуксовали"

2 февраля Кабмин утвердил проект соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Среди условий — обнуление Турцией пошлин на более чем 10 тысяч товарных позиций. А это 95% от общего количества товаров, которые экспортирует Украина в Турцию. Также вводятся квоты на еще 1348 товарных позиций.

Подписание соглашения о зоне свободной торговле Украины с Турцией — знаковое событие, перспективы которого обсуждались разными властями на протяжении 10 лет. Главы государств провели более 10 официальных встреч, чтобы договориться о сотрудничестве и прийти к компромиссу по спорным вопросам. Самый сложный этап в переговорах — согласование торговых позиций, которые будут важны для обеих сторон .

С начала президентства Владимира Зеленского переговоры актуализировали. На ежегодной конференции "Дипломатия 30" в конце декабря прошлого года президент Зеленский заявил, что подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией имеет важнейшее значение, поскольку общий экономический интерес Украины и Турции усиливает политическое партнерство между нашими странами.

Украина и Турция: как страны торгуют между собой сегодня

Объемы торговли между Украиной и Турцией за 9 месяцев 2020 года составили $3,7 млрд, а за 9 месяцев 2021 года — уже $5 млрд. Но Зеленский и Эрдоган убеждены, что подписание соглашения о свободной торговле поможет увеличить товарооборот вдвойне — до $10 млрд в год.

Турция — четвертый в мире рынок для экспорта украинских товаров и пятый по объему товарооборота после Китая, Польши, Германии и России. Основные отрасли сотрудничества Украины и Турции — технологии, промышленность, АПК, инновации, строительство и транспортная инфраструктура, в том числе туризм и энергетика.

В Турцию мы экспортируем преимущественно зерновые и другую агропродукцию, а также металлы, руду и пр. Только в период с июля по сентябрь 2021 года экспорт пшеницы из Украины в Турцию составил 834,7 тысяч тонн, что в 3,2 раза больше, чем в аналогичный период сезоном ранее. До 2015 года эту продукцию Турция покупала у РФ, но из-за политического конфликта между ними, этот рынок смогла завоевать Украина. В целом же, по данным Федерации работодателей Украины, в 2021 году объем товарного экспорта Украины в Турцию увеличился на 70%, достигнув $4,1млрд.

"Турция — крупнейший рынок сбыта для украинской аграрной продукции. Украина экспортирует в Турцию масличные культуры, растительные масла, зерновые, компоненты кормов для сельскохозяйственных животных, сахар, кондитерскую продукцию, грецкий орех, бобовые и тд. То есть, это те продукты, которые Турция сама не производит в достаточных объемах, но может купить в больших объемах", — объясняет сотрудник по инвестициям в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Андрей Ярмак.

По его словам, по некоторым из этих продуктов Турция для Украины стала уже рынком сбыта №1. Но есть сегменты, где наша страна может еще больше укрепить свои экспортные позиции. Например, по грецкому ореху — из-за того, что Турция отменила пошлины на его ввоз для других стран, Украина почти выпала из этого рынка, потеряв около $40 млн выручки. Теперь, подчеркивает Ярмак, этот рынок можно будет вернуть.

Импортирует из Турции Украина преимущественно реакторы ядерные, котлы, машины, топлива минеральные, нефть и продукты перегонки, черные металлы, кондитерские изделия, некоторые виды орехов, ряд цитрусовых и продуктов, которые Украина не может выращивать. Например, мандарины, лимоны, апельсины, киви, персик, нектарин, абрикос, виноград столовый, помидоры и огурцы тепличные. В период, когда выращивать их украинским фермерам дорого, что сказывается на стоимости продукта, турецкие производители закрывают дешевую нишу.

Какие перспективы у украинского бизнеса в ЗСТ с Турцией

Аналитик компании Esperio Александр Болтян считает, что расширение присутствия украинских продуктов в разных точках мира — однозачно позитивный шаг для экономики. Например, в ОАЭ украинская курятина, молочная продукция и овощи — очень конкурентный товар. А значит и в турецком направлении Украина может значительно расширить перечень экспортных категорий, исходя из тех продуктов, на которые в Турции есть спрос.

Также, из-за того, у Турции традиционно высокие импортные пошлины, она является страной с одной из наиболее "защищенных" экономик. Именно поэтому свободный доступ Украины на огромный турецкий рынок для нас вдвойне интересен, считает Андрей Ярмак.

Еще одно преимущество — климатическая зона, в которой расположена Турция. Из-за того, что Украина расположена в другой, по большинству аграрных позиций она не станет ее прямым конкурентом. Более того, эти страны дополняют друг друга в плане производства и реализации агропродукции.

Кроме того, Турция расположена по соседству с Украиной, а значит товары можно доставлять морем, что существенно удешевляет логистику. При этом, по мнению Андрея Ярмака, потенциал роста экспорта аграрной и пищевой продукции из Украины в Турцию выше, чем потенциал роста поставок турецких продуктов к нам.

Еще одно важное преимущество ЗСТ с Турцией: возможность открывать новые рынки сбыта, поскольку Турция — один из крупнейших реэкспортеров. Подобный опыт у украинских компаний уже был — после экспорта в Турцию их продукция попадала на рынки Африки и Азии. И потом импортеры из этих стран напрямую выходили на поставщика в Украине.

Плюс ко всему, когда у Украины появится больше возможностей для сбыта своей продукции в Турции, работодатели смогут масштабировать свой бизнес, а это всегда новые рабочие места.

Андрей Ярмак убежден, что ЗСТ с Турцией станет одним из наиболее выгодных для Украины торговых соглашений, подписанных за годы независимости. Если не самым выгодным .

Как конкурировать с турками на внутреннем и турецком рынках

Экономика Турции более прогрессивна, чем у Украины. Поэтому крайне важно после подписания соглашения — в течение периода адаптации, наращивать конкурентоспособность отечественного производства и подготовить бизнес под новые реалии экономических отношений с Турцией. Поскольку с повышением торгового оборота усиливается и конкуренция.

Нужно своевременно развивать сферу производства, поскольку экономика Украины носит сырьевой характер. Привлечение инвестиций будет этому способствовать. Однако без компетентных кадров, профессионального опыта, передовых технологий, разработки эффективного законодательства и обеспечения справедливого суда с высоким уровнем доверия есть риск дальнейшего развития исключительно сырьевой экономики как "первичного звена" бизнеса. В этом случае Турция будет иметь преимущество в экономическом отношении.

"На практике сложно найти случаи негативного воздействия от имплементации положений такого соглашения. Однако следует учесть, что коммерческие отношения предполагают наличие собственных интересов каждой стороны. Подводные камни возможны при наличии слабой позиции в переговорном процессе. Например, если достигнутые договоренности будут эффективны только одной стороне", — говорит юрист юридической группы LCF Алексей Недошовенко.

Александр Болтян считает, что продуктами питания украинский экспорт не сбалансирует потери от экспансии турецкими производителями украинского цементного рынка . Сегодня эта страна — четвертая в мире по производству цемента. И несколько лет назад украинские производители столкнулись с проблемами из-за того, что импортный турецкий цемент начал вытеснять отечественный — турки активно демпинговали. Однако в сентябре 2021 года межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину турецкого цемента из Турции, установив на него пошлину до 50% в зависимости от производителя.

Другими словами, подписание соглашения о зоне свободной торговле если и создаст конкуренцию, то украинским производителям придется работать по рыночным условиям. То есть, не игнорировать снижение цен на мировом рынке на те или иные продукты.

Свободная торговля с Турцией может улучшить инвестклимат Украины

Для бизнеса соглашение о свободной торговле означает уменьшение размера таможенных платежей и сборов, облегчение процедуры прохождения таможенного контроля, упрощение осуществления платежей, прохождение финансового мониторинга, минимизацию бюрократических процессов и пр. По словам Алексея Недошовенко эти преимущества косвенно окажут положительное влияние на инвестиционный климат, поскольку международные инвесторы заинтересованы в простоте и доступности ведения бизнеса. Более того, заключение таких соглашений подтверждает надежность Украины как стратегического партнера.

Кроме этого, соглашение о ЗСТ с Турцией открывает большие возможности для привлечения и турецких инвестиций, особенно в аграрной сфере и в сфере туризма. На сегодня Турция уже активно инвестирует в украинскую розничную торговлю, недвижимость, строительство и складское хозяйство.