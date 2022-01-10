Украина стала одним из крупнейших экспортёров яблока в Эфиопию, обогнав Польшу

Лидером по темпам роста поставок яблока на рынок Эфиопии по итогам 2021 года стала Украина, вошедшая в число шести крупнейших стран-поставщиков. За год экспорт свежего яблока из Украины в Эфиопию вырос сразу более чем в шесть раз и достиг 222 тонн.

Об этом сообщает EastFruit.

Эфиопия продолжает наращивать импорт яблока. Объём импорта этих экзотических для Эфиопии фруктов в 2021 году вырос на 30% и достиг 4,3 тысячи тонн.

Естественно, что лидером по объёму поставок яблока на рынок Эфиопии является ЮАР, находящаяся ближе, чем другие поставщики к этой стране. На поставки из ЮАР приходилась почти третья часть всего импорта яблока Эфиопии, а объём импорта из этой страны вырос на 88% за год.

Однако лидером по темпам роста поставок яблока на рынок Эфиопии по итогам 2021 года стала Украина, вошедшая в число шести крупнейших стран-поставщиков. За год экспорт свежего яблока из Украины в Эфиопию вырос сразу более чем в шесть раз и достиг 222 тонн.

По объёму поставок яблока в Эфиопию Украина обошла такие крупные страны-экспортёры яблока, как Польша, Италия, Китай, США и Сербия.

Как отмечают аналитики, по объёму поставок яблока в Эфиопию в 2021 календарном году Украина почти догнала Чили. Впереди Украины по объёму поставок яблока пять стран: ЮАР, Франция, Новая Зеландия, Турция и Чили.

"В поставках яблока в страны Субсахарской Африки пока что важны не столько объёмы, сколько сам тренд. Ведь яблоко там продаётся в основном поштучно и стоит довольно дорого. А значит, при условии снижения цены и улучшения инфраструктуры торговли свежей продукцией, которая пока продаётся без охлаждения, потенциал роста объёмов экспорта яблока и на самом деле огромен. Ведь в одной только Эфиопии живет более 115 млн человек, и темпы прироста населения в совокупности с темпами экономического роста здесь выше, чем в абсолютном большинстве других регионах мира, включая страны Юго-Восточной Азии", — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Отметим, яблоко из Украины становится настоящим трендом в регионе Субсахарской Африки. А значит, можно ожидать, что удельный вес стран этого региона в поставках яблока из Украины будет продолжать расти.

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