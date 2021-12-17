Экспорт вырос в 6 раз: страны Субсахарской Африки скупают украинские яблоки

В 2020/21 маркетинговом году Украина увеличила экспорт яблока в страны Субсахарской Африки в шесть раз. Объем поставок вырос до рекордных 630 тонн. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

География экспорта также расширяется. В сезоне 2019/20 яблоки, выращенные в Украине, поставлялись только в две страны Субсахарской Африки, а в прошлом сезоне география экспорта включала уже девять стран.

"А это значит, что яблоко из Украины в странах Субсахарской Африки приобретает все большую популярность. В Африке среди импортеров фруктов появляется зарождающийся тренд на импорт яблока из Украины и растет уровень интереса к украинской продукции. Наши коллеги из Украинской плодоовощной ассоциации подтверждают, что появляется все больше запросов на поставку яблока из стран данного региона", — рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

В первом экспортном месяце сезона-2021/22 украинские экспортеры уже успели отгрузить яблоки в две страны Африки. Это первый раз, когда экспорт яблок в Африку начался в сентябре.

В то же время, по мнению эксперта, интерес к экспортным поставкам этих фруктов в Африку из Украины может снизиться после того, как Беларусь резко увеличила закупки украинских яблок.

Время поставки яблок из Украины в Африку может растягиваться до 40 дней. Поэтому экспортировать можно только качественные, твердые фрукты. Возможно, это сложнее, чем экспортировать яблока в соседнюю Беларусь.

Однако существенным преимуществом поставок яблок в страны Субсахарской Африки является высокая цена на фрукт. Часто поставщики получают от африканских импортеров предоплату за свой продукт. Это снижает риски экспорта.

Вместе с тем белорусский рынок остается привлекательным для украинских экспортеров яблок.

После введения Беларусью эмбарго на поставки плодоовощной продукции и других продуктов питания из стран ЕС с 1 января 2022 года, сразу в нескольких сегментах рынка было отмечено резкое повышение спроса, которое было наиболее существенным на рынке яблока.

Тем временем в Украине рекордно подешевели яблоки. Отпускные цены на фрукт в стране уже в среднем на 35% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. И на сегодняшний день данная цена является самой низкой за последние три года.

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