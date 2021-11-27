Садоводы на грани банкротства: получили лишь треть дотаций за 2021 год

Отечественные садоводческие хозяйства лишь частично получили средства в рамках государственной программы поддержки виноградарства, садоводства и хмелеводства.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укрсадпром».

«В 2021 году во многих хозяйствах Украины проделана значительная работа по созданию новых современных многолетних насаждений плодово-ягодных культур и строительству холодильных и перерабатывающих комплексов. При этом хозяйства взяли кредиты и рассчитывали на действующую правительственную программу финансовой поддержки развития садоводства, виноградарства и хмелеводства в размерах, предусмотренных постановлением № 587 от 15 июля 2005 года в редакции Постановления №185 от 10.03.2021 г.», — отметили в ассоциации в своем обращении к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру.

Однако в «Укрсадпроме» утверждают, что большую часть средств, предусмотренных на 2021 г., выплатили в качестве компенсации расходов за 2019–2020 годы.

«Впервые в истории действия Программы и «Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства», мы увидели мизерную цифру, а именно 33% от предусмотренной порядком суммы компенсации», — подчеркнули в ассоциации.

В «Укрсадпроме» заявили, что заявок на получение компенсации было подано на сумму, в 3 раза превышающую имеющиеся средства, так как «люди поверили в страну, где живут, люди поверили министерству, люди поверили властям».

«Сейчас в сложившейся ситуации с ценой на яблоко, где некоторые супермаркеты и переработчики покупают ниже себестоимости, и если еще садоводы не получат средства в размере, что предусмотрено программой, в суммах которых они ожидали (суммы были заложены в их бизнес-планы при получении кредитов на развитие отрасли), мы можем получить обратную реакцию и начнутся банкротства предприятий и увольнение работников», — говорится в обращении.

Кроме этого, в ассоциации предложили возможный вариант решения данного вопроса: направить средства в сумме 90 млн грн, которые остаются, согласно другим программам, на выплату средств по направлениям, определенным пунктом 5 «Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства», и соответственно осуществить выплату в почти полном заявленном размере, а дофинансирование средств по направлениям, определенным пунктом 4 «Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства», перенести на 2022 год.

«Просим внести изменения в Постановление №587 от 15 июля 2005 г. и другие нормативно-правовые акты относительно механизма и направления предоставления государственной поддержки развития садоводства, виноградарства и хмелеводства в 2022 году, где предусмотреть выплату средств за 2021 год, определенных пунктом 4 «Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития виноградарства, садоводства и хмелеводства», соответственно», — подытожили в ассоциации.

Отметим, отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем на 35% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. И на сегодняшний день данная цена является самой низкой за последние три года.