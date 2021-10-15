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АПК 1 час назад

В Украине рекордно подешевели яблоки

Большинство украинских производителей предпочитают закладывать на хранение яблоко зимних сортов в ожидании более высоких цен и улучшения ситуации на рынке

В Украине рекордно подешевели яблоки В Украине рекордно подешевели яблоки
В Украине рекордно подешевели яблоки

На сегодняшний день цены на качественное яблоко в Украине опустились до минимального уровня за последние три года, сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем на 35% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. И на сегодняшний день данная цена является самой низкой за последние три года. Более низкие цены на яблоки озвучивались в 2018 году, когда в стране был собран рекордный урожай данных фруктов.

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При этом, спрос на яблоки даже после снижения отпускных цен по-прежнему отсутствует.

Так, еще с конца прошлой недели садоводы опустили минимальные границы ценового диапазона практически на все сорта яблок до отметки 5 грн/кг ($0,19/кг), что в среднем на 37% дешевле, чем неделей ранее. На сегодняшний день большинство украинских производителей предпочитают закладывать на хранение яблоко зимних сортов в ожидании более высоких цен и улучшения ситуации на рынке.

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Но при этом украинские садоводы уже задаются вопросом "Куда продавать яблоки в начале зимы?". Розничные сети и оптовые компании свели к минимуму закупку яблок у местных производителей, ссылаясь на низкую реализацию данных фруктов в розницу.

В результате, одним из вариантов на данный момент может выступать переработка. Но тут тоже есть свои нюансы. Перерабатывающие предприятие готовы закупать яблоки не дороже 1,80-2,40 грн/кг ($0,07-0,09/кг).

"Переработка на сегодняшний день никак не может повлиять на стабилизацию рынка яблок в Украине. Мнения, что именно перерабатывающие предприятия поглотят излишки яблок у украинских садоводов, разбиваются о декларированные закупочные цены заводами в 1,8-2,4 грн/кг. Фермеры заявляют, что данный уровень цен не покрывает даже затраты на производство, а представители заводов пожимают плечами" — комментирует ситуацию Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Напомним, цены на тепличные овощи начали быстро расти. Поэтому не исключено, что ещё до нового года ценовые уровни по тепличным огурцам, помидорам и перцу обновят исторические рекорды.

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