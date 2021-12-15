Помогли санкции: Украина увеличивает поставки яблок в Беларусь

После введения Беларусью эмбарго на поставки плодоовощной продукции и других продуктов питания из стран ЕС с 1 января 2022 года, плодоовощной рынок Украины заметно “оживился”. Сразу в нескольких сегментах рынка было отмечено резкое повышение спроса, которое было наиболее существенным на рынке яблока.

Об этом сообщает EastFruit.

"Для украинского рынка и украинских садоводов это, конечно, хорошая новость. Ведь ежегодно Польша поставляла на рынок Беларуси не менее 120 тысяч тонн яблока, а в годы, когда реэкспорт яблока в Россию был особенно активным, даже более 500 тысяч тонн", — говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Он подчеркнул, что в Польше цены на качественное яблоко сорта "Айдаред" уже упали до уровня цен промышленного яблока.

"С другой стороны, это несколько усугубляет перспективы диверсификации экспорта и может привести к замедлению перехода Украины на более современные технологии выращивания и более востребованные в мире сорта яблока", — заявляет Андрей Ярмак.

Аналитики считают, что на фоне роста спроса цены на яблоко даже таких мало востребованных в последние годы сортов, как "Ренет Симиренко" и "Айдаред", могут в Украине вырасти.

"Кооперативная торговая платформа Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) отмечает резкий всплеск спроса со стороны сетей супермаркетов из Республики Беларусь на украинское яблоко. На сегодняшний день мы уже подписали договора с пятью разными сетями супермаркетов, которые готовы покупать украинское яблоко для самых разных сегментов — от доступного до премиального", — говорит Александр Пахно, представитель торговой платформы УПОА.

Поскольку у УПОА уже есть обязательства по поставкам значительных объёмов яблока в страны ЕС, Ближнего Востока, Азии и Африки, платформа приглашает украинских производителей присоединяться к ней, чтобы обеспечить бесперебойные поставки качественного яблока и в Беларусь.

"При этом хочу напомнить, что мы не покупаем яблоко у производителя, чтобы заработать на нём. Мы работаем по принципу открытой бухгалтерии, когда садовод получает экспортную цену за вычетом документально подтверждённых затрат и оговоренных отчислений на поддержку работы платформы", — говорит Александр Пахно.

Отметим, отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем на 35% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. И на сегодняшний день данная цена является самой низкой за последние три года.

Напомним, 2 декабря 2021 года США, Канада и Великобритания объявили о новых санкциях против Беларуси. Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии.