Украина ведет переговоры с Египтом о беспошлинном ввозе яблок для конкуренции с Польшей

Украина договаривается с Египтом об открытии рынка для украинских яблок. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей Владислава Магалецкая.

По ее словам, яблоки из Украины в Египте облагаются дополнительными пошлинами и в итоге проигрывают по цене польским.

"Мы должны решить ситуацию и установить равные условия", – подчеркнула Магалецкая.

В свою очередь экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак отметил, что Польша экспортирует в Египет около 100 тысяч тонн свежего яблока за сезон, а Украина не поставляет на этот рынок сбыта ни одной тонны яблока.

При этом логистика для экспорта яблока в Египет из Украины даже лучше, чем у Польши. Основная причина в том, что Польша пользуется преимуществами беспошлинной торговли с Египтом, а украинские поставщики вынуждены были бы уплачивать импортную пошлину, что делает их яблоко неконкурентным на этом рынке, пояснил Ярмак.

Эксперт отметил, что если бы Украина имела равные с Польшей условия доступа на рынок Египта, то она могла бы экспортировать в эту страну до 10 тысяч тонн яблока, что помогло бы немного "разгрузить" внутренний рынок яблока.

Кроме того, как уточнил Ярмак, Египет входит в число крупнейших мировых импортеров яблока, и египетский импорт яблока имеет тенденцию к росту, что делает его весьма перспективным для украинских садоводов.

"Поскольку Украина уже импортирует из Египта довольно значительные объемы цитрусовых фруктов, яблоко было бы хорошим способом оптимизации логистики для обратной загрузки, что невероятно актуально в наше время и что позволило бы снизить и затраты на импорт цитрусовых, и стоимость логистики экспорта яблока", – рассказал эксперт ФАО.

Напомним, в 2020/21 маркетинговом году Украина увеличила экспорт яблок в страны Субсахарской Африки в шесть раз. Объем поставок вырос до рекордных 630 тонн.

Кроме этого, после введения Беларусью эмбарго на поставки плодоовощной продукции и других продуктов питания из стран ЕС с 1 января 2022 года Украина увеличила поставки яблок в соседнюю страну.

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