Яблоки дешевеют. Из-за высокого урожая их стоимость может снизиться на 15-20%

В Украине и во многих регионах ЕС ожидается рекордно высокий урожай товарного яблока, что может повлечь за собой обвал цен на них.

С учетом планового сбора урожая в этом году цены на яблоки достигнут уровня 2019 года, когда последние партии урожая производители продавали по 25-35 грн/кг. Для сравнения: в 2020 году стоимость украинских яблок из-за неурожая побила трехлетний рекорд, когда на начало сентября цена стартовала от 13 грн/кг, что является высокой для сезона. В целом же в прошлом году ценник на 15-20% превышал стоимость 2019 года.

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"Несомненно, погодные аномалии, такие как град или сильный дождь, могут навредить урожаю, что может повлиять на его стоимость. Однако на сегодняшний день прогнозируется высокий урожай яблок в нашей стране и Европе, хотя окончательная цена будет сформирована в сентябре после того, как фермеры соберут урожай", — рассказал Delo.ua президент "Украинской плодоовощной ассоциации" (УПОА) Тарас Баштанник.

По его словам, реализация локального продукта будет осуществляться внутри страны и отправляться на экспорт. Украина из года в год наращивает свое присутствие в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, Индонезии, Сингапуре, Европе. При этом на рынки азиатских и восточных стран яблоки поставляют морем, а морская логистика сейчас переживает не лучшие времена.

"Сейчас это дорого и сложно. Если решатся проблемы с морской логистикой, то яблоко поплывет в Азию и арабские страны. Отправить в Европу намного проще, так как его доставляют автотранспортом", — резюмирует Баштанник.

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Обвал цен на яблоки также прогнозирует эксперт ФАО Андрей Ярмак. По его словам, украинским фермерам будет тяжело заработать из-за аномально высокого урожая и низкого спроса. Плюс в ЕС еще остались запасы предыдущего урожая яблок, а при низком спросе их стоимость ниже.

При этом он добавил, что из-за проблем с морской логистикой (не хватает контейнеров для экспорта) этот вид перевозок стал значительно дороже, чем обычно. Сухопутным путем поставлять яблоки есть возможность только в Европу, где сейчас свой резкий рост производства.

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Рост производства яблок на 30% ожидают и в Польше, при том, что сезон выращивания был тяжелом из-за сильных дождей. А в Молдове уже отмечено резкое падение стоимости ранних яблок из-за того, что предыдущий запас полностью не был реализован. В РФ, которая является единственным крупным импортером региона, также получит рекордный урожай яблок, поэтому снова резко снизит импорт. А это значит, что Молдове и Сербии нужно будет куда-то продавать яблоко, которое раньше шло в РФ.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

Источник фото: Depositphotos