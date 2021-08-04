Импорт персиков в Украину в три раза превышает собственное производство — эксперт

За последние пять лет в Украине площади под насаждения персиков сократились на 21% и в 2020 году составили 2,7 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Персики в Украине выращиваются в основном на юге. Так, 81% всех этих выращенных фруктов приходится на 4 области: Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую.

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При этом около 50% выращивают местные жители, а 50% — фермерские и промышленные хозяйства. И именно для последних характерно сокращение насаждений персиков и объемов производства.

"На юге Украины с каждым годом становится все более засушливый климат, из-за чего все сложнее выращивать персики без использования дополнительного орошения. Для установления оросительных систем необходимы дополнительные капиталовложения. А в сочетании со значительной ценовой конкуренции со стороны импортных поставок персика, тем более это становится нецелесообразно", — пояснила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

В настоящее время Украина импортирует в 2,8 раза больше персиков, чем производит. В частности, в 2020 году импортные поставки персиков составляли 48,3 тысячи тонн, а производство — 17,1 тысячи тонн. В то же время экспортные отгрузки практически отсутствуют.

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Основными странами-поставщиками этого фрукта в 2020 году были Греция (65% импортируемого объема), Турция (16%) и Испания (10%).

Так как в этих странах сезон созревания персиков приходится на летние месяцы, что чуть раньше, чем в Украине, пиковые месяцы поставок — июнь и июль.

Таким образом, по предварительным оценкам, в этом году украинцы будут иметь хороший урожай персиков, даже несмотря на недавние обильные осадки.

Напомним, в 2020 году Украина импортировала около 1 млн тонн различных фруктов. Прошлогодний показатель — исторический максимум по объемам импорта фруктов, что превышает аналогичный показатель 2019 года на 8% и в 1,5 раза показатель пятилетней давности.

Только за первые 6 месяцев 2020 года Украина импортировала 443 тысячи тонн свежих фруктов, ягод и орехов общей стоимостью $333 млн.